Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

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Siirt'in Eruh ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in (28) cenazesi Niğde'de toprağa verildi.

Şehit Erdem'in naaşı, Siirt Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Kayseri'ye oradan da kara yoluyla Niğde'nin Bor ilçesindeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Bor Şehitliği'ne getirildi.

Törende şehidin eşi Arzu Erdem, annesi Hatice, ağabeyi Serkan Erdem ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin annesi Hatice Erdem oğlunun tabutuna sarılıp, "Vatan sağ olsun, böyle bayraklara sarılı mı gelecektin, kanın yerde kalmayacak kuzum, karlı dağları aştın da Türk bayraklarıyla geldin kuzum." diye ağıt yaktı.

Ağabeyi Serkan Erdem de "Devletimizin canı sağ olsun tosunum, vatan sağ olsun." dedi.

İl Müftüsü Osman Ayas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Bor Şehitliği'ne defnedildi.

Törene, şehidin yakınları ile Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem, dün Siirt'in Eruh ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu"nda terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta ağır yaralanmış, kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit olmuştu.