ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞA, JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDA TÖREN - Son Dakika
Üye Girişi

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞA, JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDA TÖREN

25.09.2022 16:46

Rize'de görev yaptığı İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde arızalanan otomobil sürücüsüne yardım etmeye çalışırken, karşı yönden gelen kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy (30) için İl...

Rize'de görev yaptığı İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde arızalanan otomobil sürücüsüne yardım etmeye çalışırken, karşı yönden gelen kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy (30) için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, protokol mensupları ile şehidin ailesi ve mesai arkadaşları katıldı. Törende şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Naci Çakmakçı dua etti. Şehidin eşi Hatice Özsoy tören boyunca eşinin üniformasını giyip, şapkasını da elinde tuttu. Şehidin annesi Fatma Özsoy gözyaşı dökerek ağıt yaktı. Törenin ardından tabutun taşınması sırasında şehit eşi Hatice Özsoy görevli askerlere 'Ne olur fotoğrafını ben taşıyayım' diye seslendi.

Şehit Osman Özsoy'un cenazesi Rize-Artvin Havalimanı'nda uçağa konularak toprağa verileceği memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

YORUMLAR
500
Rize'de uzman çavuş trafik kazasında şehit oldu Rize'de uzman çavuş trafik kazasında şehit oldu Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş, şehit oldu (3) Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş, şehit oldu (3)
Kaynak: DHA

Jandarma, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞA, JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDA TÖREN - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:42 Ortak noktayı zor bulacaklar! Icardi-Wanda Nara ayrılığı sonrası bölüşülecek mal varlığı ortaya çıktı
16:12 Arjantin maçında yaşananlar dünya gündemine oturdu! Messi yere düştü, arkadaşlarının tepkisi olay oldu
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara kritik çağrı: Sizleri düşük faizle yatırıma davet ediyorum
16:04 "Komet" adıyla bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun, 81 yaşında hayatını kaybetti
16:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCG Anadolu'yu gökyüzünden incelemesi Yunanistan'ın hoşuna gitmedi: Yunan denizaltıların hedefi haline gelebilir
15:55 Savaştan kaçan Ruslar Gürcistan sınırına dayandı! Araç kuyruğu 14 kilometreyi buldu
15:48 Mustafa Sarıgül'ün azarladığı başkan TDP'den istifa edip AK Parti'ye geçti
15:20 Bolu'da çaldığı bisikletleri satmaya çalışan hırsız suçüstü yakalandı
15:12 Serdar Ortaç ihanete uğradığını öğrendiği anları anlattı: Okuyunca aldatılmadan daha beter duygu yaşadım
15:11 Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplanıyor! İşte masaya gelecek 3 önemli konu...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 16:55:36. #1.11#
SON DAKİKA: ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞA, JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDA TÖREN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement