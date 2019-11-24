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Şehit uzman onbaşının cenazesi, memleketine uğurlandı

6 saat önce

'BARIŞ Pınarı Harekatı'nda zırhlı askeri araç 'Kirpi'nin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın (24) cenazesi, Şanlıurfa'da düzenlenen törenle memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı.

Şehit uzman onbaşının cenazesi, memleketine uğurlandı, System.String[]

'BARIŞ Pınarı Harekatı'nda zırhlı askeri araç 'Kirpi'nin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın (24) cenazesi, Şanlıurfa'da düzenlenen törenle memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'ya, dün saat 17.00 sıralarında, askeri personelin kullandığı zırh araç 'Kirpi' çarptı. Kazada ağır yaralanan Akkaya, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Akkaya için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Kirişçi, Emniyet Müdürü Selçuk Doğan, AK Parti milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba ile Halil Yıldız, Başsavcı Tolgahan Öztoprak ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende şehidin öz geçmişi okundu. İl müftüsü tarafından okunan dualar eşliğinde şehit Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri kargo uçağıyla memleketi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyüne uğurlandı.


Mustafa Akkaya, Şanlıurfa, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:32 Kaynak: DHA
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