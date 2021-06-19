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Şehit ve gazi isimleri kullanılarak açılan derneklere tepki - Son Dakika

Şehit ve gazi isimleri kullanılarak açılan derneklere tepki

19.06.2021 14:14

- Şehit ve gazi isimleri kullanılarak açılan derneklere tepki Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Genel Başkanı Mustafa Işık: "Kendilerine menfaat sağlayan ve bu çıkarları uğrunda bizlerin adının kullanan insanlar mantar gibi türedi" "Bundan sonra şehit ve gazi ismini...

- Şehit ve gazi isimleri kullanılarak açılan derneklere tepki

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Genel Başkanı Mustafa Işık:

"Kendilerine menfaat sağlayan ve bu çıkarları uğrunda bizlerin adının kullanan insanlar mantar gibi türedi"

"Bundan sonra şehit ve gazi ismini kullanarak dernek açılması İçişleri Bakanlığı'nın iznine tabi olacak"

AFYONKARAHİSAR - Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Genel Başkanı Mustafa Işık, şehit ve gazilerinin isimlerinin kullanılarak açılan derneklerin mantar gibi türediğini kaydederek, "Malum hepimizin kanayan yarası olan şehit ve gazilerimizin isimlerini kullanarak kendilerine menfaat sağlayan ve bu çıkarları uğrunda bizlerin adının kullanan insanların önüne kanunla geçildi" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nin 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Termal bir otelde düzenlenen genel kurul 308 üyesi olan derneğin yaklaşık 250'sinin katılımı ile yapıldı. Genel kurulda konuşan Başkan Işık, şehit aileleri ve gaziler adına kazandıkları haklardan bahsetti. Özellikle kendileri için önemli sorun oluşturan şehit anne ve babalarının maaşları konusundaki problemlere değinen Başkan Işık, "Tek ve en önemli kırmızı çizgimiz şehit anne ve babalarının maaşları konusu olmuştur. İnşallah önümüzdeki dönemde bu konu ile ilgili gerekli sözleri de aldık, bu konu hakkında çalışmalar da sonlandırılacak. Şehit anne ve babalarının maddi durumları ile ilgili gerekli düzeltmeler yapılacaktır" dedi.

"Gazilerimizin emeklilik hakları iade edildi"

Konuşmasında daha sonra gaziler için sağlanan emeklilik kazanımına değinen Başkan Işık şunları söyledi:

"2014 yılında çalışan gazilerimiz için maalesef üzücü olarak çıkarılan çalıştığı kurumlarda emeklilik haklarının elinden alınması ile birlikte geçtiğimiz yıl Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile çalışma yaptık. 5 ve 6. derecede gazilerimiz için de bir milat sayılan 5000 gün ve 20 yıl emeklilik sorununun, Türkiye genelindeki gazilerimizin yüzde 98'inin sorununu çözecek şekilde hallettik. Bu çıkan kanunla birlikte 2014 yılında ellerinden alınan emeklilik hakları ve hiç olmayan 5-6. derecedekilerin emeklilik hakları kendilerine teslim edildi."

"Kanuna şehit ve gazi isimlerini de eklettik"

Açıklamalarında şehit ve gazi isimlerinin kullanılarak açılan ve kötü niyetli kişilerin kendileri üzerinden çıkar sağlamalarının önüne geçtiklerini de dile getiren Başkan Işık, "Malum hepimizin kanayan yarası olan şehit ve gazilerimizin isimlerini kullanarak kendilerine menfaat sağlayan ve bu çıkarları uğrunda bizlerin adının kullanan insanların mantar gibi Türkiye genelinde açmış oldukları dernekler. Bu derneklerin önünü kesmek adına dernekler kanunun ilgili maddesi uyarınca Türk, Türkiye, Atatürk, millet gibi isimleri kullanarak dernek açmak İçişleri Bakanlığı'nın iznine tabiydi. Bu kanuna şehit ve gazi kelimelerini de eklettirerek artık bundan sonra şehit ve gazi ismini kullanarak dernek açmanın yasak olduğu, sadece İçişleri Bakanlığı'nın iznine tabi olması ile birlikte bu konunun da çözüme kavuşturulduğunu belirtmek isterim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından genel kurulda oylamaya geçildi. Mevcut Başkan Emre Öztürk ve İsmail Kumartaşlı'nın yarıştığı oylamanın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Şehit ve gazi isimleri kullanılarak açılan derneklere tepki
Şehit ve gazi isimleri kullanılarak açılan derneklere tepki
Şehit ve gazi isimleri kullanılarak açılan derneklere tepki
Şehit ve gazi isimleri kullanılarak açılan derneklere tepki
Şehit ve gazi isimleri kullanılarak açılan derneklere tepki
Şehit ve gazi isimleri kullanılarak açılan derneklere tepki

Mustafa Işık, Türkiye, Mantar, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit ve gazi isimleri kullanılarak açılan derneklere tepki - Son Dakika


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