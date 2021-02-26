Şehitkamil'den 'spora tam destek'

Şehitkamil Belediyesi tarafından 'Spora Tam Destek' projesi kapsamında ilçedeki 351 okula beden eğitimi dersi ve branşa özgü antrenmanlarda kullanabilecekleri spor malzemeleri armağan edildi.

Proje kapsamında Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren sportif tesisler de öğrencilerin kullanımında olmaya devam edecek.

Sporun her alanında gerçekleştirdiği yatırım ve projelerle nitelikli sporcuların Gaziantep ve Türk sporuna kazandırılmasını sağlayan Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 'Spora Tam Destek' projesinin kapsamını genişletti.

Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen protokol imza törenine; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Müdür Vekili Nurettin Özyürek, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Protokolün imzalanmasının ardından; 23 anaokulu, 137 ilkokul, 107 ortaokul ve 84 liseye spor malzemeleri desteği yapıldı.

Çok büyük katkısı oldu

Protokol imza töreni öncesinde konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil'deki lisanslı sporcu sayısındaki artışa dikkat çekti. Verilen malzeme desteğinden ötürü Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür eden Kaymakam Kalaylı, "Şehitkamil Belediyemize, bu zamana kadar ilçemiz genelinde gerçekleştirilen sportif faaliyetlere yapmış oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Spor Şehri Gaziantep projesiyle birlikte kurulan okul spor kulüplerimizin sahip oldukları lisanslı sporcu çok fazla arttı. Lisanslı sporcu sayısının artmasında Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve ekibinin çok büyük katkısı oldu. Kapsamını genişlettiğimiz 'Spora Tam Destek' projesi ile birlikte bu sayı inşallah daha da artacaktır. Ümit ediyorum ki pandemi sonrasında ilçemiz genelindeki şampiyon sporcularımızın başarıları devam eder. Okullarımıza verilen sportif malzeme desteğinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Milli başarılar, hepimize büyük bir gurur yaşatıyor

Daha sağlıklı ve zinde bir toplum için spor faaliyetlerinin olmazsa olmazlar arasında olduğunun altını çizen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak temel cimlastik ve geleneksel çocuk oyunları spor okulunda eğitim gören 4 yaşındaki çocuklarımızdan başlayarak toplumun her kesiminin sporla buluşması adına gençlik ve spor alanındaki çalışmalarımız bizim için olmazsa olmazlarımız arasındadır. Elimizdeki imkanlar dahilinde gerek okullarımıza gerekse de amatör spor kulüplerimize destek veriyoruz. Spor akademilerimizde yetiştirdiğimiz sporcularımız, artık uluslararası platformlarda birbirinden önemli başarılara imza atıyorlar. Elde edilen milli başarılar, hepimize büyük bir gurur yaşatıyor. Bu başarıların süregelmesi adına kurumlar arası iş birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 'Spora Tam Destek' projesinin başarıyla yürütülmesine büyük destekler veren Sayın Kaymakamımıza, milli eğitim camiamızın değerli temsilcileri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize sağlık ve spor dolu günler diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP