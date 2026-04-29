Şehitkamil’den öğrencilere dev destek: 75 bin kitap dağıtıldı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için hayata geçirilen destek projeleriyle gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında binlerce öğrenciye kaynak kitap ve deneme sınavı desteği sağlandı.

ÖĞRENCİLERE 42 BİN SORU KİTAPÇIĞI VE DENEME SINAVI DESTEĞİ

Şehitkamil Belediyesi tarafından 12. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan TYT ve AYT deneme sınavları Nisan ayı itibarıyla başladı. Öğrencilerin sınav pratiğini artırmak ve eksiklerini tespit etmelerini sağlamak amacıyla 42 bin adet kazanım değerlendirme soru kitapçığı dağıtıldı. Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirilecek sınavlarla öğrencilerin gerçek sınav atmosferine alışmaları hedefleniyor.

“GENÇLERİMİZ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ HİSSETMEYECEK”

Deneme sınavları öncesinde öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Umut Yılmaz, gençlerle yakından ilgilenerek moral verdi. Eğitim desteğinin sadece materyal dağıtımıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Yılmaz, süreci sahada öğrencilerle birlikte yürüttüklerini ifade etti. Üniversiteye hazırlık sürecinin zorluğuna dikkat çeken Yılmaz, gençlerin bu süreçte yalnız olmadığını hissettirmeyi amaçladıklarını belirtti.

75 BİN 600 KİTAPLA GELECEĞE YATIRIM

Şehitkamil Belediyesi tarafından ayrıca 12. sınıf ve mezun öğrenciler için 9 ayrı kitaptan oluşan TYT-AYT seti hazırlanarak toplamda 75 bin 600 adet kitap dağıtıldı. Başkan Yılmaz, her bir kitabın gençlerin hayallerine atılan önemli bir adım olduğunu belirterek, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan en büyük katkı olduğunu ifade etti. Yılmaz, Şehitkamil’de hiçbir gencin kendini yalnız hissetmeyeceğini ve desteklerin artarak süreceğini sözlerine ekledi.

Haber: Mehmet Güngördü