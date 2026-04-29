Şehitkamil’den öğrencilere dev destek: 75 bin kitap dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehitkamil'den öğrencilere dev destek: 75 bin kitap dağıtıldı

Şehitkamil’den öğrencilere dev destek: 75 bin kitap dağıtıldı
29.04.2026 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere 42 bin soru kitapçığı ve 75 bin 600 kitap seti dağıtarak eğitim desteğini büyüttü.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için hayata geçirilen destek projeleriyle gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında binlerce öğrenciye kaynak kitap ve deneme sınavı desteği sağlandı.

ÖĞRENCİLERE 42 BİN SORU KİTAPÇIĞI VE DENEME SINAVI DESTEĞİ

Şehitkamil Belediyesi tarafından 12. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan TYT ve AYT deneme sınavları Nisan ayı itibarıyla başladı. Öğrencilerin sınav pratiğini artırmak ve eksiklerini tespit etmelerini sağlamak amacıyla 42 bin adet kazanım değerlendirme soru kitapçığı dağıtıldı. Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirilecek sınavlarla öğrencilerin gerçek sınav atmosferine alışmaları hedefleniyor.

Şehitkamil’den öğrencilere dev destek: 75 bin kitap dağıtıldı

“GENÇLERİMİZ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ HİSSETMEYECEK”

Deneme sınavları öncesinde öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Umut Yılmaz, gençlerle yakından ilgilenerek moral verdi. Eğitim desteğinin sadece materyal dağıtımıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Yılmaz, süreci sahada öğrencilerle birlikte yürüttüklerini ifade etti. Üniversiteye hazırlık sürecinin zorluğuna dikkat çeken Yılmaz, gençlerin bu süreçte yalnız olmadığını hissettirmeyi amaçladıklarını belirtti.

75 BİN 600 KİTAPLA GELECEĞE YATIRIM

Şehitkamil Belediyesi tarafından ayrıca 12. sınıf ve mezun öğrenciler için 9 ayrı kitaptan oluşan TYT-AYT seti hazırlanarak toplamda 75 bin 600 adet kitap dağıtıldı. Başkan Yılmaz, her bir kitabın gençlerin hayallerine atılan önemli bir adım olduğunu belirterek, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan en büyük katkı olduğunu ifade etti. Yılmaz, Şehitkamil’de hiçbir gencin kendini yalnız hissetmeyeceğini ve desteklerin artarak süreceğini sözlerine ekledi.

Haber: Mehmet Güngördü

Son Dakika Gaziantep Şehitkamil’den öğrencilere dev destek: 75 bin kitap dağıtıldı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 10:57:15. #7.13#
SON DAKİKA: Şehitkamil’den öğrencilere dev destek: 75 bin kitap dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.