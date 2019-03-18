Son Dakika Haberleri: Şehitler Abidesi'nde Tören - Tuğgeneral Dündar Şahin

Şehitler Abidesi'nde Tören - Tuğgeneral Dündar Şahin

2 saat önce

- Alandan görüntüler 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin'in konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Törenine katıldı.

- Alandan görüntüler
18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin'in konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Törenine katıldı. Törende 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:22 Kaynak: AA

Çanakkale Zaferi, Recep Tayyip Erdoğan, Piyade, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu Dereye Düşen Kardeşini Kurtarmak İçin Suya Atlayan, 12 Yaşındaki Hediye Konuştu: Elimden Kayıp Gitti Cani Koca, Eşiyle Birlikte Yemek Yerken Gördüğü Adama Ekmek Bıçağıyla Saldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 18:31:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehitler Abidesi'nde Tören - Tuğgeneral Dündar Şahin
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]