Son Dakika Haberleri: Şehitler Ede ve Üçkan'ın kanı yerde kalmadı
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Şehitler Ede ve Üçkan'ın kanı yerde kalmadı

1 saat önce

Tunceli kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede ve Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın şehit edilmesi olayının faillerinden olduğu tespit edildi.

Şehitler Ede ve Üçkan'ın kanı yerde kalmadı, System.String[]

Tunceli kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede ve Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın şehit edilmesi olayının faillerinden olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, etkisiz hale gerilen teröristin "Botan" kod adlı İbrahim Tatlı olduğu belirlendi.

Teröristin, 11 Haziran'da Tunceli kırsalında, Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede ve Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın şehit olmasına, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İbrahim Yıldız ve Jandarma Uzman Çavuş Hasan Çakmak'ın yaralanmasına neden olan saldırının faillerinden olduğu belirlendi.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden "Zınar" kod adlı Hayrettin Akdoğan da 27 Ağustos'ta Tunceli İl Jandarma Komutanlığının gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:40 Kaynak: AA
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