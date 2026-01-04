Şehitler İçin Anma Videosu Hazırlandı

İZMİR'de adliyeye yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ve seken merminin isabet ettiği mübaşir Musa Can için adliye çalışanları tarafından anma videosu hazırlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Bu topraklar böyle evlatlarla vatandır. Bu millet kahramanlarını unutmaz, unutturmaz. Ruhları şad, mekanları ali olsun dedi.

PKK'lı 2 terörist, 5 Ocak 2017'de, İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip, son mermisine kadar teröristlerle çatışan polis memuru Fethi Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak şehit oldu. Seken mermilerden birinin isabet etmesiyle adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit düştü. Çatışmada 2 teröristten 1'ini etkisiz hale getiren, evli ve 3 çocuk babası Sekin, canı pahasına birçok kişinin hayatını kurtardı. İslam Kerimov Caddesi'ne 'Fethi Sekin' adı verilirken, İzmir Adliyesi C kapısı önüne de heykeli dikildi.

Olayın 9'uncu yıl dönümü öncesinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından Sekin ve Can için özel bir anma videosu hazırlandı. Videoda, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan başta olmak üzere İzmir Adliyesi'nde görev yapan başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar, memur ve personel, şehitleri andı.

'BU MİLLET KAHRAMANLARINI UNUTMAZ'

Videoda görüşlerini paylaşan Yeldan, Bazı insanlar görev yapar, bazıları ise görevleriyle birlikte tarihe geçerler. Bazı isimler vardı ki anlatılmaz yaşatılır. Fethi Sekin cesaretiyle yolu açtı, Musa Can görev bilinciyle adaleti ayakta tuttu. Bu topraklar böyle evlatlarla vatandır. Bu millet kahramanlarını unutmaz, unutturmaz. Ruhları şad, mekanları ali olsun ifadelerini kullandı.

Yarın, olayın 9'uncu yıl dönümünde İzmir Adliyesi'nde anma töreni düzenlenecek.

Haber Tolga TAHÇI – Kamera İZMİR,