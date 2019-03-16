Kırıkkale
Valisi Yunus Sezer
, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sezer, mesajında, bundan 104 yıl önce yedi düvele karşı kazanılan Çanakkale Deniz Zaferi'nin, tarihten silinmek istenen bir milletin bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği mücadelenin destanı olduğunu belirtti.
O günün yokluk ve imkansızlıklarına rağmen, aziz milletin yüksek irade ve sarsılmaz inancıyla kazandığı bu zaferin, hem milli tarihimizi hem de dünya tarihini adeta yeniden şekillendirdiğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:
" Çanakkale Zaferi
, tarih boyunca hürriyet ve istiklalini her şeyin üstünde tutan, gerektiğinde bu uğurda büyük mücadeleler veren, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş aziz milletimizin kahramanlık örneklerinden biri olarak tarihimizin şerefli sayfalarında yerini almıştır.
Çanakkale Zaferi, tarihte eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanı ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden önemli bir adımdır. Bu bakımdan Çanakkale, aziz milletimiz için olduğu kadar, bağımsızlık mücadelesi veren bütün milletler ve insanlık alemi için de bir kurtuluş rehberi olmuştur. Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy
'un ifadesiyle 'Yedi iklimi cihanın' karşımıza durarak yaptıkları saldırılara, iman dolu göğsünü siper edip aziz canlarını feda ederek cevap veren ecdadımız, o gün attığı birlik ve beraberlik temeliyle bizlere ölümsüz bir eser bırakmışlardır."
Sezer, "Milletimizin gerek teröre karşı mücadele, gerekse 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında ortaya koymuş olduğu kararlı irade, yazılan yeni şehadet destanlarıyla taçlanmış ve bir asır önceki Çanakkale ruhundan en küçük bir eksilme olmadığını bütün dünyaya açıkça göstermiştir. Bu vatanın selameti için Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve vatan müdafaasının söz konusu olduğu her noktada, bugüne kadar canını ortaya koyarak adını tarihe altın harflerle yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.