Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

1 saat önce

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vatanı, milleti ve kutsal değerlerini korumak için savaşarak bu uğurda canını vermiş aziz şehitlerin "Şehitler Günü"nü' idrak etmenin önemine değinen Açar, mesajında şunlara yer verdi:

"Çanakkale Zaferi, vatan ve bağımsızlık söz konusu olduğunda Türk ulusunun ne kadar kararlı ve kahraman olduğunu göstermiş ve tarih boyunca esareti kabul etmemiş bir milletin işgalci güçlere karşı Çanakkale'nin geçilemeyeceğinin dünyaya ilan edilmesidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:36 Kaynak: AA

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