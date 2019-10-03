"Şehitlik ve Gazilik Onuru" konferansı

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından "Şehitlik ve Gazilik Onuru" konulu konferans düzenlendi.
Emine Göncü Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen konferansta Yarbay Musa Hakan Güler, öğrencilere şehitlik ve gazilik kavramlarına ilişkin bilgiler verdi.
Konferansa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Arif Kırıkçı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, Muharip Gaziler Dernek Başkanı Hasan Aslan, Yüzbaşı Ahmet Köse, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Konferansın ardından İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Arif Kırıkçı tarafından katılımcılara plaket verildi.