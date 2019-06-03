Son Dakika Haberleri: Şehitliklerde hüzünlü bayram
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Şehitliklerde hüzünlü bayram

50 dakika önce

Kocaeli'de şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret etti.

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Kocaeli'de şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret etti.
Ramazan Bayramı dolayısıyla İzmit'teki Bağçeşme Şehitliği'nde program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim okunan ve şehitler için dua edilen programa, Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile askeri ve mülki erkan katıldı.
Vali Yardımcısı Yıldız, şehit kabirlerine karanfil bırakıp, aileleriyle bayramlaştı.
Şehit aileleri de yakınlarının kabri başında dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu. Şehit anneleri, çocuklarının kabri başında duygusal anlar yaşadı.
Arife günü nedeniyle yoğunluk yaşanan kent genelindeki mezarlıklarda toplu dua edildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:42 Kaynak: AA
Kocaeli, Ramazan Bayramı, Güncel
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