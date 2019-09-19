Son Dakika Haberleri: Şehitlioğlu Mahallesi'nin yolu yenilendi
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Şehitlioğlu Mahallesi'nin yolu yenilendi

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Kula'ya bağlı Şehitlioğlu Mahallesi'nde başlattığı yol yapım çalışmalarında sona geldi.

Şehitlioğlu Mahallesi'nin yolu yenilendi, System.String[]

Mahalle Muhtarı Muslu Kazak, çalışmaları süratle tamamlayan ekiplere teşekkür ederken Başkan Cengiz Ergün'e de şükranlarını sundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kula ilçesine bağlı Şehitlioğlu Mahallesi'nde Emir Kaplıcaları yolu, Şehitoğlu Mahallesi yolu, Hacı Bekirler bağlısı, Altıntaş bağlısı, Şehitler bağlısı olmak üzere 5 noktada yürütülen yol çalışmalarında sona geldi. Çalışmaları, işin başlangıcından itibaren takip eden Mahalle Muhtarı Muslu Kazak, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e mahallelerine gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Cengiz Ergün, Muslu, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:58 Kaynak: Bültenler
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