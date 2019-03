Şehrimiz Geliştikçe Esnafımız Kazanacak

Seçim Koordinasyon Merkezince (SKM) yürütülen çalışmalar kapsamında esnaflarla bir araya gelmenin önemini vurgulayan Şahin; 'Esnafımızı, her zaman bu şehrin can damarları olarak görüyoruz. Esnafımız ne kadar güçlü olursa, şehrimizin ekonomisi de o denli güçlü olur. 16 yıllık AK Parti hükümetlerince her daim esnafımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Ülkenin kalkınması için yerelin kalkınması gerekmektedir. Partimiz, her daim esnafımızı önemsemiş ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede ilimizin ekonomi anlamında da söz sahibi olması için her türlü çalışmayı yapacağız. Tüm bu çalışmaları yaparken de esnaflarımızla istişare edip, ortak hareket edeceğiz.' dedi.

Karaman'ın, tarih boyunca bu topraklara başkentlik yapmış kadim bir şehir olduğunun ve geçmişten bu yana süre gelen ticari hacminin daha da ileri seviyelere ulaşması gerektiğinin altını çizen Şahin; 'Sadece şehrimizin gelişimine yönelik değil, şehir gelişirken ve büyürken, bu şehirde üretim ve ticaret yapan esnaf ve sanatkârlarımızın da ekonomik büyümesini sağlayacak projeler hazırladık. Kentinbaşta tarihi ve turistik alanları olmak üzere birçok noktasıyla ile ilgili planlamalar yaptık. Bu çerçevede dolmuşçusundan kuaförüne; lokantacısından bakkalına varana dek esnaflarımız inanıyorum ki daha fazla gelir elde edecek' diye konuştu.

SKM bünyesinde Meclis üyesi adayları, teşkilat mensupları ile hareket edilerek gerçekleştirilen ziyaretler ve şehrin ekonomik gelişimine ilişkin söylemleri vesilesiyle her fırsatta memnuniyetlerini ifade eden bölge esnafı,AK Parti il teşkilatını ve Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin'i bir kez daha bağrına basmış oldu.