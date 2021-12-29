"Şehrin Kalbi Adapazarı" fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı - Son Dakika

Adapazarı Belediyesince düzenlenen "Şehrin Kalbi Adapazarı" fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Adapazarı'nın sosyal yaşam yansımalarının konu olan yarışmada "normal" ve "drone" kategorilerinde üçer fotoğraf seçici kurul tarafından ödüle layık görüldü.

118 yarışmacının 591 eserle katılım sağladığı yarışmada normal kategorideki üç fotoğraf da mansiyon ödülü aldı. Toplamda 30 fotoğraf sergilenmeye hak kazandı.

Katılımcılara teşekkür eden Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Bu yarışmayla Adapazarı'mızın sosyal, kültürel ve ticari boyutlarına ışık tutmak istedik. Tarihten süregelen kimliğiyle şehrin kalbi konumunu koruyan Adapazarı'mız her rengiyle ve zengin kültürleriyle adeta bir sevgi coğrafyasıdır." ifadesini kullandı.

Yarışmada normal kategoride birinciliğe Hafize Zorlu, ikinciliğe Oğuzhan Edman ve üçüncülüğe Alaattin Şenol'un çalışmaları seçildi.

Mansiyon ödülleri, Cengizhan Türkoğlu, Yunus Polat ve Orhan Akça'ya verilirken, bu yıl yarışmaya ilk defa eklenen drone kategorisinde ise ilk sıraya Ahmet Turan Kural, ikinci sıraya İsa Cıda, üçüncü sıraya Hasan İçel yerleşti.

Yarışmaya katılan 30 eser de sergilenme değer bulundu.