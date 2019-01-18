Son Dakika Haberleri: Şehrin Orta Yerinde Kayak Yaptılar

Şehrin Orta Yerinde Kayak Yaptılar

11 dakika önce

Şehrin orta yerinde kayak yaptılarBOLU - Bolu'da, beyaz örtüyle kaplanan kent merkezinde kayak yapan gençler, karın tadını doyasıya yaşadılar.

Şehrin orta yerinde kayak yaptılar

BOLU - Bolu'da, beyaz örtüyle kaplanan kent merkezinde kayak yapan gençler, karın tadını doyasıya yaşadılar.
Edinilen bilgiye göre, Bolu'da hafta başında başlayan ve günlerce süren kar yağışı sonrasında kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu kent merkezinde yaşayan gençler, kayak malzemelerini alarak caddelere çıktılar. Gece saatlerinde trafiğin yoğun olmadığı caddelere çıkan gençler, otomobillerin arkasına bağladıkları halatlarla kayak yaparak keyifli anlar yaşadılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:24 Kaynak: İHA

Kar, Bolu, Genel
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