Şehzadeler'e FİFA standartlarında spor tesisi - Son Dakika

Şehzadeler'e FİFA standartlarında spor tesisi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Aşağıçobanisa Mahallesi'ne FİFA standartlarında yapılan ve 2 milyon 200 bin TL değerinde olan spor tesisinde incelemelerde bulundu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Aşağıçobanisa Mahallesi'ne FİFA standartlarında yapılan ve 2 milyon 200 bin TL değerinde olan spor tesisinde incelemelerde bulundu. Temmuz ayı sonunda tamamlanacak tesis, Aşağıçobanisa ve çevresindeki mahalleler başta olmak üzere Şehzadeler'deki tüm amatör spor kulüplerine hizmet verecek.

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Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in girişimleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı, belediyenin mülkiyetinde olan Aşağıçobanisa Mahallesindeki atıl durumdaki spor alanına dev bir spor tesisi kazandırdı. Yapımı kısa süre içinde tamamlanacak olan tesisi Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Tonguç ile birlikte inceledi. FİFA standartlarında sentetik futbol sahası, 480 seyirci kapasiteli tribün, soyunma odası ve saha aydınlatması olan dev tesis, temmuz sonunda tamamlanarak amatör spor kulüplerine hizmet vermeye başlayacak.


2 milyon 200 bin TL'lik bir yatırım


İncelemelerinin ardından bir açıklama yapan Başkan Çelik, tesisin yapıldığı alanın Şehzadeler Belediyesi'ne ait olduğunu ve uzun yıllar Çobanisaspor Kulübüne hizmet verdiğini ancak son dönemde atıl bir durumda olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: "Burasıyla ilgili hemşehrimiz, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptığımız görüşmeler neticesinde alan bakanlığımızın yatırım programına alınmıştı. Şehzadeler Belediyesi olarak yeri Gençlik ve Spor Bakanlığımıza tahsis ettik. İhalesi yapıldı. 2 milyon 200 bin TL'lik bir yatırımla bu gördüğümüz, Şehzadelerimize yakışır, mükemmel tesis hayata geçirildi. Tüm amatör spor kulüplerimize hizmet verecek şekilde tesisimiz tamamlanmak üzere. Tüm hemşehrilerimiz adına Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ün çok emekleri oldu. Mesai arkadaşlarıyla birlikte Sayın Müdürümüze de katkıları için teşekkür ediyorum. Çobanisa Mahallemiz ve civar mahallelerimize hayırlı olsun. Tüm Türkiye'de yatırımların durduğu bir dönemde biz Şehzadelerimize böylesi önemli bir eseri kazandırmış olduk. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz." - MANİSA

Ömer Faruk Çelik, Aşağıçobanisa, Şehzadeler, Fifa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 19:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şehzadeler'e FİFA standartlarında spor tesisi - Son Dakika Spor
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