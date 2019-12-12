SEKAY'da 100 ton arıtma çamuru işlenebilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel SEKAY'da 100 ton arıtma çamuru işlenebilecek - Son Dakika

SEKAY'da 100 ton arıtma çamuru işlenebilecek

6 saat önce

Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanımı sempozyumunda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Entegre Katı Atık Yönetiminde (SEKAY) 100 ton arıtma çamurunun işlenebileceğini belirtti.

SEKAY'da 100 ton arıtma çamuru işlenebilecek, System.String[]

Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanımı sempozyumunda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Entegre Katı Atık Yönetiminde (SEKAY) 100 ton arıtma çamurunun işlenebileceğini belirtti.


Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde 'Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanımı' sempozyumu gerçekleşti. Sempozyuma Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, davetliler ve öğrenciler katıldı.


Dünya bir döngüden ibarettir


Sempozyumun da konuşma yapan SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, "Dünya bir döngüden ibarettir. Organik ve inorganik döngüsü de bunlardan bir tanesidir. Biz bu döngünün zincirinin bir tanesini bozduğum zaman ortaya farklı bir şeyler çıkıyor çamur olarak karşımıza çıkıyor yada atık olarak karşımıza çıkıyor. İnsanoğlu olarak bu döngünün yaşamasını da sağlam aslında asli görevlerimizden bir tanesidir. Toprak bu anlamda bütün canlılar için olmazsa olmaz bir şey bu döngünün de olmazsa olmazı organik olarak yeniden insanoğlunun hizmetine bu bitkileri suna bilmesi için inorganik dönüşümü gerçekleşmesi gerekiyor. Bu döngünün sürdürülebilmesi gerekiyor. Bizim bu atık çamurlarını yeniden doğayla buluşturmadığımız zaman zararlı hale geliyor ve bunu mutlaka başarmamız gerekiyor. İnsan deyince nitelikli insandan bahsetmeden geçmek mümkün değil. Üniversiteler olarak bizlerin asli görevleri arasında nitelikli insan yetiştirmektir. Topluma hizmet etmek, akademi çalışmalar yapmak. Burada bunun tamamı var. Bizde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak bu katkıları her daim vermeye hem akademik anlamda hem de nitelikli insan yetiştirme anlamında bunları yapmaya hazırız" dedi.


Teşrif etmesi önemli


Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi modern dünyada kentler büyüyor. Kentler büyüdükçe atıkların şehirlerden bertaraf edilmesi ardından da iş orada bitmiyor atıkların yeniden dönüşümü sağlanması gerek enerji gerekse toprakta verimliliği arttırma hususunda kullanılması gerekiyor. Bu konuda üniversitelerin birikiminden faydalanmak üzere üniversitemizi de teşrif etmesi önemlidir" diye konuştu.


Hayat vermeye devam edecektir


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise, "Ülkemizde atık su arıtma tesislerinin sayısının artmasına paralel olarak arıtma çamurları da hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu çalışmaların bertaraf edilmesi de hem yatırım hem de işletme bakımından ciddi sorunlar elde etmektedir. Şehrimizde aktif durumda 6 adet atık su arıtma tesisi bulunmaktadır. Kısa süre içerisinde Taraklı ilçemizdeki tesisimizin tamamlanmasıyla bu sayı 7'ye çıkacaktır. Atık su arıtma tesislerinin işletmeleri sonucunda oluşan arıtma çamurları tesislerine gelen ham atık suyun genellikle organik madde azot ve fosfor bakımından zengin bir içeriğe sahip olması bir avantajdır. Arıtma çabaları için iyi arıtıldığı taktirde biyokatık olarak ifade edilen son ürünler toprak şartlandırıcısı, peyzaj malzemesi atık depolama alanlarında günlük yada kalıcı örtü tabakası olarak kullanılabilmektedir. Arıtma çalışmalarından sağlanabilecek tüm bu faydaları da göz önünde bulundurarak somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz ve son aşamaya geldiğimiz Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) ile birlikte kurulacak tesislerimizde günlük 100 ton arıtma çamuru işlenebilecektir. Böylelikle arıtma çamuruyla enerji elde edebilecek gübre olarak da hayat vermeye devam edecektir" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından sempozyumdaki konuşmacılar tek tek söz aldı. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:52 Kaynak: İHA
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