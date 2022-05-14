ŞEKER HASTALIĞI SONRASI YEMEYE BAŞLADIĞI ACI BİBER, YARIŞMA KAZANDIRDI - Son Dakika
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ŞEKER HASTALIĞI SONRASI YEMEYE BAŞLADIĞI ACI BİBER, YARIŞMA KAZANDIRDI

14.05.2022 12:11

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 23. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen acı biber yeme yarışmasında 11 yarışmacı en fazla acı biberi yiyerek birinci olmak için mücadele etti.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 23. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen acı biber yeme yarışmasında 11 yarışmacı en fazla acı biberi yiyerek birinci olmak için mücadele etti.

Yarışmada 3 dakikada 285 gram biber yiyip birinci olan Adnan Arslantaş, "Şeker tahlili yaptırdım. Kan şekerim yüksek çıktı. Acı biberi daha fazla yemeye başladım. Her öğün yiyorum" dedi.

Kumluca'da yapılan festival etkinliklerinden acı biber yeme yarışması yoğun ilgi gördü. Yörük Çadırları yerleşkesinde düzenlenen yarışmada jüri hassas terazilerde tartılan acı biberler, 2'si kadın 11 yarışmacıya verdi. Biberin acısını gidermesi için domates, ayran ve su da ikram edildi. Yarışmacılar 3 dakikada en fazla acı biberi yiyebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Değerlendirme sonunda 3 dakikada 285 gram biber yiyen Adnan Arslantaş birinci, 260 gram biber yiyen Özlem Yorgancı ile İzzettin Bingöl ikinci ve 255 gram biber yiyen Burhan Karip ise üçüncü oldu. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi.

Yarışmanın birincisi Adnan Arslantaş, "Çocukluğundan bu yana acı biber yiyordum. Bir gün şeker tahlili yaptırdım. Kan şekerim yüksek çıktı. Acı biberi daha fazla yemeye başladım. Daha sonra tekrar tahlil yaptırdım. Bu defa kan şekerim düşük çıktı. Doktor, 'sen ne yedin' dedi. Ben de 'acı biber yedim' dedim. Doktorum, 'acı biber yemeye devam et' dedi. O gün bu gündür her öğün acı biber yiyorum" dedi.

Yarışmada ikinci olan Özlem Yorgancı da "Önümüzdeki yıl birinciliği hedefliyorum. En acı yarışma" diye konuştu. İzzet Bingöl ise yarışmada süre kısıtlamasından dolayı yarışmada birinci olamadığını anlattı.

ŞEKER HASTALIĞI SONRASI YEMEYE BAŞLADIĞI ACI BİBER, YARIŞMA KAZANDIRDI
ŞEKER HASTALIĞI SONRASI YEMEYE BAŞLADIĞI ACI BİBER, YARIŞMA KAZANDIRDI
ŞEKER HASTALIĞI SONRASI YEMEYE BAŞLADIĞI ACI BİBER, YARIŞMA KAZANDIRDI
ŞEKER HASTALIĞI SONRASI YEMEYE BAŞLADIĞI ACI BİBER, YARIŞMA KAZANDIRDI

YORUMLAR
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3 dakikada en çok acı biberi yiyebilmek için kıyasıya yarıştılar 3 dakikada en çok acı biberi yiyebilmek için kıyasıya yarıştılar Uluslarası Misafirler 23. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Şenlikleri'nde Uluslarası Misafirler 23. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Şenlikleri'nde

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞEKER HASTALIĞI SONRASI YEMEYE BAŞLADIĞI ACI BİBER, YARIŞMA KAZANDIRDI - Son Dakika


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