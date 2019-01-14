Son Dakika Haberleri: Şeker Piliç'in sahipleri gözaltına alındı

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltına alındı

17 dakika önce

Şeker Piliç'in sahiplerinden K.B. ile O.B., Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltına alındı, System.String[]
Şeker Piliç'in sahiplerinden K.B. ile O.B., Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:24 

Bandırma, Balıkesir, Şeker Piliç, Ekonomi
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