Şeker Piliç'in sahipleri gözaltına alındı
17 dakika önce
Şeker Piliç'in sahiplerinden K.B. ile O.B., Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındı.
Şeker Piliç'in sahiplerinden K.B. ile O.B., Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:24
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