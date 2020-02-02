Sekiz kez Avustralya Açık, 17 kez Grand Slam şampiyonu: Novak Djokovic

32 yaşındaki Novak Djokovic’in erkekler tenisinin zirvesine olan yolculuğu devam ediyor. Sırp raket, 2020 Avustralya Açık finalinde, Avusturyalı rakibi Dominic Thiem’i 6-4, 4-6, 2-6, 6-4 ve 6-4’lük beş set sonucunda mağlup ederek Avustralya Açık’ta bir kez daha şampiyon oldu!

İlk sette bir kez servisini kırdırıp iki kez servis kırarak kazanan Djokovic, ikinci sette aynı senaryo ile mağlup oldu. Üçüncü sette ise bariz bir Thiem üstünlüğü vardı. Djokovic’in yalnızca iki oyun kazanmasına izin veren beş numaralı seri başı Thiem, setlerde 2-1’lik üstünlüğü ele geçirdi.

Pes etmemesiyle, işi sonuna kadar götürmesiyle tanınan Novak, dördüncü sette neden böyle tanındığını bir kez daha tenis severlere gösterdi. Bir servis kırma avantajıyla seti kazandı ve maçı final setine götürdü.

Final setinde Thiem’in hemen ikinci servis oyununda Djoker, rakibinin servisini kırdı ve avantajı ele geçirdi. Kariyerinin üçüncü Grand Slam finalini ve ilk Avustralya Açık finalini oynayan Thiem, her ne kadar çok iyi bir performans sergilese de Djokovic duvarını bir türlü aşamadı. Final setini de bir break avantajıyla kazanan Djokovic, böylelikle Avustralya Açık’taki sekizinci finalinde de mağlup olmadı ve kariyerinin 17. Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Djoker artık 19 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal’ın iki, 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Roger Federer’in üç şampiyonluk gerisinde bulunuyor.

2020 Avustralya Açık finali, Djokovic’in kariyerindeki 26. Grand Slam finaliydi. Djoker, 25 finalden 16 şampiyonluk çıkarmıştı ve söz konusu 25 finalde daha önce yalnızca dört kez beşinci sete giden maç oynamıştı. O maçlarda; 2012 Avustralya Açık finalinde Nadal’ı yenmiş, 2012 Amerika Açık finalinde Andy Murray’ye mağlup olmuş, 2014 ve 2019 Wimbledon finallerinde ise Roger Federer karşısında kazanmıştı.

Avustralya Açık’ı üst üste ikinci kez kazanan Djoker, bunu daha önce iki kez başarmıştı. Rod Laver Arena’da 2011, 2012 ve 2013’te üst üste üç kez şampiyon olurken; 2015 ve 2016’da ise üst üste iki kez kupaya ulaşmayı başarmıştı.

Novak geçtiğimiz yıl buradaki şampiyonluğuyla, altı kez Avustralya Açık şampiyonu Federer’i geride bırakarak erkeklerde en çok Avustralya Açık şampiyonluğu yaşayan raket unvanını ele geçirmişti. Bu sene ise bu unvanını pekiştirmekle kalmadı, kadınlarda yedi kez Avustralya Açık şampiyonu olan Serena Williams’ı geride bırakarak Melbourne’de en fazla kazanan raket olmayı başardı.

Novak Djokovic henüz 32 yaşında, mart ayında 33 olacak; ve Roger Federer ile Rafael Nadal’ın bu yaşta ulaştığı Grand Slam şampiyonluk sayısına ulaşmış durumda!