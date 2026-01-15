Sektör-Öğrenci İşbirliği Kulübü Oltu'da Ofis Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sektör-Öğrenci İşbirliği Kulübü Oltu'da Ofis Açtı

Sektör-Öğrenci İşbirliği Kulübü Oltu\'da Ofis Açtı
15.01.2026 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kulüp, sektör ve öğrenciler arasında köprü kurmayı hedefleyerek yeni merkez ofisini açtı.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Sektör-Öğrenci İşbirliği Kulübü, Oltu'da merkez ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

"Dokunuş" sloganıyla yola çıkan kulüp, sektör ile öğrenciler arasında güçlü bir köprü kurmayı hedefliyor. Kulüp Başkanı Şükriye Yeliz Canözer Atatürk Üniversitesi Doç.Dr. Fırat Altunkanak'a desteklerinden dolayı plaket taktim ettiler.

Açılış törenine kulüp üyeleri, davetliler ve üniversite temsilcileri katıldı. Program kapsamında kulüp yönetim kurulu tarafından birlikte yaş pasta kesilerek davetlilere ikramda bulunuldu.

Yaklaşık iki yıl önce Atatürk Üniversitesi çatısı altında resmi olarak faaliyetlerine başlayan Sektör-Öğrenci İşbirliği Kulübü, bugün açılan merkez ofisiyle gençlere ve geleceğe kapılarını açtı. Kulüp, ulusal ölçekte tüm gençlik kulüplerine rehberlik etmeyi ve sektörel iş birliklerinde öncü rol üstlenmeyi amaçlıyor.

Kulüp Başkanlığı görevine Şükriye Yeliz Canözer'in getirildiği belirtildi. Her yıl ortalama üç ulusal zirveye operasyonel ve finansal katkı sağlayan, birçok sektörle aktif iş birliği yürüten kulüp, yeni merkez ofisiyle gençlerin kariyer yolculuğunda daha güçlü, daha erişilebilir ve daha sürdürülebilir bir yapı olma hedefini bir kez daha ortaya koydu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etkinlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sektör-Öğrenci İşbirliği Kulübü Oltu'da Ofis Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
İran’dan Trump’ın gümrük vergisi kararına ilk tepki İran'dan Trump'ın gümrük vergisi kararına ilk tepki
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
10:27
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
09:44
Türkiye’nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı Siviller bölgeden boşaltılıyor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
09:42
Kim bu adamlar İran’dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
09:27
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 10:57:44. #7.11#
SON DAKİKA: Sektör-Öğrenci İşbirliği Kulübü Oltu'da Ofis Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.