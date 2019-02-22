Son Dakika Haberleri: Sektörel Güven Endeksleri

Sektörel Güven Endeksleri

1 saat önce

Hizmet sektörü güven endeksi bu ay yüzde 1,5 artarken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 8,7 azalış gösterdi.

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Hizmet sektörü güven endeksi bu ay yüzde 1,5 artarken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 8,7 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ocak ayında 78,3 iken bu ay yüzde 1,5 artarak 79,5 değerine ulaştı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 5,5 ve 1,8 artarak 75 ve 72,5 değerlerini aldı. Hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise yüzde 1,8 azalarak 91 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi şubat ayında yüzde 1,9 azalarak 90,8'e düştü.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 3,3 ve 4,4 azalarak 74,1 ve 85,5 değerlerine geriledi. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 1 artarak 112,8 değerine ulaştı.

İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de geçen ay 56,7 iken bu ay yüzde 8,7 azalarak 51,8'e düştü.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 12,1 ve 6,4 düşüşle 40,8 ve 62,8 değerlerini aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:20 Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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