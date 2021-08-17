Üye Girişi
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı - Son Dakika

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı

17.08.2021 15:04

Geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine, geçen yıl selin meydana geldiği Dereli Kaymakamı Murat Atıcı atandı. Bozkurt Kaymakamı Okan Yenidünya ise Dereli'ye atandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından arama kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ederken kaymakamlık görevinde değişikliği gidildi.

DERELİ KAYMAKAMI İLE GÖREV DEĞİŞİMİ YAPILDI

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla daha önce sel tecrübesi olan Giresun'un Dereli ilçesi kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Kaymakamlığı görevine atandı. Bozkut Kaymakamı Okan Yenidünya ise Dereli ilçesi kaymakamlığı görevine getirildi.

Selin vurduğu Bozkurt'ta kaymakam değişimi
Okan Yenidünya.

Elazığ depremi sonrası Kemaliye'de başarılı organizasyon sağlayan ve geçen yıl sel bölgesinde görev yapan Giresun Dereli Kaymakamı Murat Atıcı, selin vurduğu Bozkurt'un yeniden ayağa kaldırılması sürecinde görev yapacak.

Selin vurduğu Bozkurt'ta kaymakam değişimi
Murat Atıcı.

"TECRÜBESİNE BİNAEN GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bozkurt ilçesindeki kaymakam değişimine ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. İnce, afet bölgesindeki iftira ve dezenformasyonlara, bölge halkı düşünülmeden ve hız kesmeden devam edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yapısal hasarlı afetlerde, bu konularda tecrübesi olan kaymakamlar görevlendirilir. Bozkurt Kaymakamlığı'na da Kemaliye Kaymakamı iken Elazığ depreminde ve bir yıldır, sel felaketi yaşanan Dereli'de görevlendirilen Kaymakam Murat Atıcı, daha önce bu konulardaki tecrübesine binaen görevlendirilmiştir. Burada yapılan, Bozkurt Kaymakamı ile Dereli Kaymakamı'nın karşılıklı becayiş uygulamasından ibarettir. Bunu farklı bir şekilde değerlendirmek gayri ahlakidir."

77 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kastamonu, Bartın ve Sinop'u vuran sel felaketinde 77 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bölgede meydana gelen yıkım sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, halen kayıp olan 47 kişi aranıyor.

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı

Kastamonu, Giresun, Bozkurt, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılan Martin Linnes, Molde ile resmi sözleşmeye imzayı attı 15:35 Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılan Martin Linnes, Molde ile resmi sözleşmeye imzayı attı Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar 15:16 Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede? 15:08 Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede?
Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı 14:26 Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı Gölcük Depremi'nin 22'nci yıldönümünde tüyler ürperten sosyal deney! Caddede o cümle yankılandı: Sesimi duyan var mı? 14:16 Gölcük Depremi'nin 22'nci yıldönümünde tüyler ürperten sosyal deney! Caddede o cümle yankılandı: Sesimi duyan var mı? Eski eşine yüklü miktarda nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor 13:58 Eski eşine yüklü miktarda nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor
Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi 13:35 Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi Köylüler ihbar etti, jandarma harekete geçti! Genç adam silahla başından vurulmuş halde bulundu 12:45 Köylüler ihbar etti, jandarma harekete geçti! Genç adam silahla başından vurulmuş halde bulundu

Son Dakika Haberleri
15:36 Karadeniz'in sevilen seslerinden şarkıcı Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı
15:35 Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılan Martin Linnes, Molde ile resmi sözleşmeye imzayı attı
15:16 Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar
15:14 Kerem'e şiddet uygulayan Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı
15:07 Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede?
14:51 Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan resmen Ozan'ı istedi
14:25 Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı
14:24 17 Ağustos Mezarlığında üzen detay! Depremde hayatını kaybeden aileden 9 kişinin mezarı yan yana, hepsinin ölüm tarihi aynı
14:04 Alpaslan'ın deparı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Benim peşimden böyle koşmadın
13:54 Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi
Karadeniz'in sevilen seslerinden şarkıcı Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı Karadeniz'in sevilen seslerinden şarkıcı Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı         
15:37
Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı         
15:17
Kerem'e şiddet uygulayan Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı Kerem'e şiddet uygulayan Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı         
15:14
Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan resmen Ozan'ı istedi Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan resmen Ozan'ı istedi         
14:51
17 Ağustos Mezarlığında üzen detay! Depremde hayatını kaybeden aileden 9 kişinin mezarı yan yana, hepsinin ölüm tarihi aynı 17 Ağustos Mezarlığında üzen detay! Depremde hayatını kaybeden aileden 9 kişinin mezarı yan yana, hepsinin ölüm tarihi aynı         
14:25
Alpaslan'ın deparı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Benim peşimden böyle koşmadın Alpaslan'ın deparı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Benim peşimden böyle koşmadın         
14:05
Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi         
13:55
Almanya, 135 kişilik gönderdiği uçakla Afganistan'dan yalnızca 7 kişiyi tahliye etti Almanya, 135 kişilik gönderdiği uçakla Afganistan'dan yalnızca 7 kişiyi tahliye etti         
12:58
Kötü kokuya dayanamayan komşular gerçeği ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular Kötü kokuya dayanamayan komşular gerçeği ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular         
12:33
Severek evlendiği kocasını öldüren Rümeysa: Bana köle hayatı yaşattı Severek evlendiği kocasını öldüren Rümeysa: Bana köle hayatı yaşattı         
12:32
Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı         
12:07
Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı         
11:42
Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı         
10:10
16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
07:58
Billur Kalkavan'a Billur Kalkavan'a "En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusu soruldu! Açık açık yanıt verdi         
22:09
Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2021 15:42:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement