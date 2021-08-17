Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından arama kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ederken kaymakamlık görevinde değişikliği gidildi.

DERELİ KAYMAKAMI İLE GÖREV DEĞİŞİMİ YAPILDI

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla daha önce sel tecrübesi olan Giresun'un Dereli ilçesi kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Kaymakamlığı görevine atandı. Bozkut Kaymakamı Okan Yenidünya ise Dereli ilçesi kaymakamlığı görevine getirildi.

Okan Yenidünya.

Elazığ depremi sonrası Kemaliye'de başarılı organizasyon sağlayan ve geçen yıl sel bölgesinde görev yapan Giresun Dereli Kaymakamı Murat Atıcı, selin vurduğu Bozkurt'un yeniden ayağa kaldırılması sürecinde görev yapacak.

Murat Atıcı.

"TECRÜBESİNE BİNAEN GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bozkurt ilçesindeki kaymakam değişimine ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. İnce, afet bölgesindeki iftira ve dezenformasyonlara, bölge halkı düşünülmeden ve hız kesmeden devam edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yapısal hasarlı afetlerde, bu konularda tecrübesi olan kaymakamlar görevlendirilir. Bozkurt Kaymakamlığı'na da Kemaliye Kaymakamı iken Elazığ depreminde ve bir yıldır, sel felaketi yaşanan Dereli'de görevlendirilen Kaymakam Murat Atıcı, daha önce bu konulardaki tecrübesine binaen görevlendirilmiştir. Burada yapılan, Bozkurt Kaymakamı ile Dereli Kaymakamı'nın karşılıklı becayiş uygulamasından ibarettir. Bunu farklı bir şekilde değerlendirmek gayri ahlakidir."

77 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kastamonu, Bartın ve Sinop'u vuran sel felaketinde 77 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bölgede meydana gelen yıkım sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, halen kayıp olan 47 kişi aranıyor.