Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, hasar tespit çalışması (3) - Son Dakika

SÖNMEZ ÇİFTİ VE OĞULLARI TOPRAĞA VERİLDİ

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Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti

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