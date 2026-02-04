Selam: İsrail'in Çekilmesi Devlet Otoritesi İçin Şart - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Selam: İsrail'in Çekilmesi Devlet Otoritesi İçin Şart

04.02.2026 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Başbakanı Selam, İsrail'in güneydeki işgalinin devlet otoritesini engellediğini belirtti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkenin güneyinde devlet otoritesinin genişletilmesinin önündeki en büyük engelin İsrail'in işgal ettiği noktalardan çekilmemesi olduğunu söyledi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Başbakan Selam, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

Lübnan Başbakanı Selam, Al Nahyan'a ülkesindeki mali ve ekonomik reformlar sürecinde kaydedilen ilerlemeler hakkında bilgi verdi.

Selam, Litani Nehri'nin güneyinde devlet otoritesinin genişletilmesinin önündeki en büyük engelin, İsrail'in işgal altında tuttuğu noktalardan çekilmemesi olduğunu vurguladı.

Lübnan'daki duruma ilişkin Selam, İsrail saldırılarını durdurmak ve işgal altında tuttuğu noktalardan çekilmesini sağlamak için uluslararası desteğin sağlanması gerekliliğine dikkati çekti.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu.

Ateşkesi neredeyse her gün saldırılar düzenleyerek ihlal eden İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 5 noktadan çekilmeyi reddediyor.

Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selam: İsrail'in Çekilmesi Devlet Otoritesi İçin Şart - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma

10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
09:59
Netanyahu’nun Aliyev’e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 10:53:59. #7.11#
SON DAKİKA: Selam: İsrail'in Çekilmesi Devlet Otoritesi İçin Şart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.