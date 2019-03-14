Son Dakika Haberleri: Selame ve Hafter'den Bir Ayda İkinci Görüşme

Selame ve Hafter'den Bir Ayda İkinci Görüşme

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter ile bir araya geldi.

Selame ve Hafter'den Bir Ayda İkinci Görüşme, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter ile bir araya geldi.

Hafter'in liderliğini yaptığı Libya Ulusal Ordusu'nun basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bingazi'de gerçekleşen görüşmede, BM'nin Libya için sunduğu çözüm planındaki adımlardan "ulusal diyalog forumu" ele alındı. Açıklamada başka ayrıntı verilmedi.

Selame'nin Hafter'le bir ay içinde ikinci kez görüşmesi dikkati çekti.

BM Libya Özel Temsilcisi Selame, hafta sonu yerel bir televizyona verdiği röportajda, 2017 yılında BM Güvenlik Konseyi'nde onaylanan Libya'daki siyasi krize çözüm planındaki ulusal diyalog forumunun, "bir aydan kısa bir süre içinde" gerçekleştirileceğini söylemişti.

Libya basınında diyalog forumuna ilişkin dolaşan haberlerin ardından BM Libya Özel Temsilciliği, "ulusal diyalog forumunun katılımcıları, yeri ve zamanına ilişkin haberlerin asılsız olduğunu" açıklamıştı.

Muammer Kaddafi yönetiminin NATO müdahalesiyle sona erdiği Libya'da 2011'den bugüne yerel savaş beyleri ve milis grupların mücadelesinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel güçlerin müdahalesi nedeniyle istikrarsızlık sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:36 Kaynak: AA

Bingazi, Halife Hafter, Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel
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