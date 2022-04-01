Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin kazada yaralandı - Son Dakika
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Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin kazada yaralandı

01.04.2022 18:25
Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin kazada yaralandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonetle çarpışan minibüste, aralarında ünlü şarkıcı, besteci ve söz yazarı Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin'in de olduğu 4 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonetle çarpışan minibüste, aralarında ünlü şarkıcı, besteci ve söz yazarı Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin'in de olduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Andreas Rangavis'in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, İzmir- İstanbul Otobanı Turgutlu Gişeleri yakınındaki Hamzabeyli mevkisinde meydana geldi. Mazlum S. yönetimindeki 16 AOH 177 plakalı kamyonet ile Kürşat Ö. yönetimindeki 34 ET 3131 plakalı minibüs çarpıştı. Bariyerlere çarparak durabilen araçlardan kamyonet devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan şarkıcı Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin, Celal Gökhan Güldal ve Andreas Rangavis yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Araçtan çıkartılan yaralılardan Andreas Rangavis Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar Manisa Şehir Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Rangavis, daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin kazada yaralandı - Son Dakika


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