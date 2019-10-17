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Selanik'teki Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsü

21 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Selanik şehrindeki Atatürk Evi Müzesi'ne yönelik eylem teşebbüsüne ilişkin, "Yunan makamlarından beklentilerimiz, bu ve benzer girişimleri kaynağında engellemeleri, misyonlarımızın ve personelinin korunmasına yönelik titiz tedbirler...

Selanik'teki Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsü, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Selanik şehrindeki Atatürk Evi Müzesi'ne yönelik eylem teşebbüsüne ilişkin, "Yunan makamlarından beklentilerimiz, bu ve benzer girişimleri kaynağında engellemeleri, misyonlarımızın ve personelinin korunmasına yönelik titiz tedbirler almaları, her hal ve karda, failleri yargı önüne çıkararak hak ettikleri şekilde cezalandırmalarının sağlanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "PKK/PYD/ YPG terör örgütü bünyesinde terörist faaliyetler yürüttükleri de bilinen Yunan anarşist gruplar tarafından bugün saat 11.00 sularında Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne yönelik bir eylem teşebbüsünde bulunulmuştur." ifadesine yer verdi.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunun görevlilerince eylemcilerin Atatürk Evi'nin bahçesinde kontrol altına alındığını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Bilahare Türk milleti için son derece yüksek manevi değeri olan Atatürk Evi'nin ve Başkonsolosluğumuz mensuplarının can ve mal güvenliğine zarar gelmesine fırsat kalmadan Yunan polisince gözaltında Başkonsolosluğumuz bahçesinden çıkarılmışlardır. Yunan makamlarından beklentilerimiz, bu ve benzer girişimleri kaynağında engellemeleri, misyonlarımızın ve personelinin korunmasına yönelik titiz tedbirler almaları, her hal ve karda, failleri yargı önüne çıkararak hak ettikleri şekilde cezalandırmalarının sağlanmasıdır."

Mustafa Kemal Atatürk, Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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