Son Dakika Haberleri: Selçuk Balcı Tunceli'de Konser Verdi

Selçuk Balcı Tunceli'de Konser Verdi

56 dakika önce

Tunceli Belediyesince kentte düzenlenen 'Her ay bir konser' etkinliği kapsamında Karadeniz yöresine özgü eserler seslendiren Selçuk Balcı konser verdi.

Selçuk Balcı Tunceli'de Konser Verdi, System.String[]
Tunceli Belediyesince kentte düzenlenen 'Her ay bir konser' etkinliği kapsamında Karadeniz yöresine özgü eserler seslendiren Selçuk Balcı konser verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balcı söz konusu etkinlikler çerçevesinde Atatürk Kapalı Spor Salonu'n'da hayranlarıyla buluşup birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.

Hayranlarına keyifli dakikalar yaşatan Balcı, şarkılarını zaman zaman hayranlarıyla söyleyip kemençesiyle performansını sergiledi.

Konserde Balcı'ya "Huzur şehri Tunceli'ye hoş geldin" diyen Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, şunları söyledi:

"Yaklaşık 20 aydır Tunceli'deyiz. Güzel bir ekibimiz var. Anlatmaya gerek yok, kısa sürede Tunceli'de yaşanan değişimi sizler gördünüz. Bu vesileyle bizlere her konuda destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, sizlere, ekibimize, tüm Tunceli'ye teşekkür ediyoruz."

Sonel, konserin ardından Balcı'ya çiçek taktim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:20 Kaynak: AA

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