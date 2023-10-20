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Selçuk Bayraktar: Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız - Son Dakika

Selçuk Bayraktar: Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız

Son Güncelleme: 20.10.2023 00:28

Gazze'de yaşanan dramın son bulması için uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, insani yardım yapacaklarını açıkladı. Bayraktar, ''Baykar olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Tüm insanlığı Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır'' dedi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gazze yaşananların son bulması için uluslararası kamuoyuna seslendi. Bayraktar, "Baykar olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Tüm insanlığı Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL MASUM SİVİLLERİ KATLEDİYOR"

İsrail günlerdir Gazze Şeridi'nde sivil halkı bombalıyor. İsrail'in saldırılarında şu ana kadar çok sayıda sivil hayatını kaybederken, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar uluslararası kamuoyuna seslendi. Gazze'de barışın acilen tesis edilmesi gerektiğini belirten Bayraktar, insanı yardım yapacaklarını kaydetti. Selçuk Bayraktar açıklamasında şunları söyledi: "Gazze'de insanlık tarihinin en ağır dramlarından biri yaşanıyor. İsrail, kadın, çocuk demeden masum sivilleri katlediyor. Hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayarak savaş suçu işliyor. Kimliğini soykırımla mücadele etmeye borçlu olanlar, bugün soykırıma başvurarak hak iddia ediyor.

"280 MİLYON LİRALIK İNSANİ YARDIM YAPMAYA HAZIRIZ"

Uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi, barışın ve adaletin acilen tesis edilmesi gerekiyor. Baykar olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Tüm insanlığı Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır."

Selçuk Bayraktar: Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız

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Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar: Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar: Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız - Son Dakika
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