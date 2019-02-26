Selçuk Demirel'den Yeni Bir Kitap

Kitapta yer alan çalışmalara zaman zaman Freud, Jung, Nietszche, Poe, Pessoa, Lacan gibi isimler eşlik ediyor.

Kendine özgü çizgisinin yazı'n ile sürekli kesiştiği sanatçıların başında gelen Selçuk Demirel, Freud'un açtığı kapının eşiğinde, desen ve resimleriyle, bilinçaltı ile yalın gerçeklik arasında insanlık durumuna göndermelerde bulunuyor. Çizgi yoluyla kendisinin ve insanların varoluş sorunlarını anlamaya çalışıyor.

PSİ - Bilinçaltından Gerçeküstüne, bu bağlamda zorlu bir konunun üstünden hakkıyla geliyor.