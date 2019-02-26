Son Dakika Haberleri: Selçuk Demirel'den Yeni Bir Kitap

Selçuk Demirel'den Yeni Bir Kitap

35 dakika önce

Selçuk Demirel, Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan yeni kitabı PSİ'de psikanalizin temel kavram ve durumlarından hareketle dünyaya salınmış bireyin ruh halinden kesitler sunuyor.

Selçuk Demirel'den Yeni Bir Kitap, System.String[]

Kitapta yer alan çalışmalara zaman zaman Freud, Jung, Nietszche, Poe, Pessoa, Lacan gibi isimler eşlik ediyor.

Kendine özgü çizgisinin yazı'n ile sürekli kesiştiği sanatçıların başında gelen Selçuk Demirel, Freud'un açtığı kapının eşiğinde, desen ve resimleriyle, bilinçaltı ile yalın gerçeklik arasında insanlık durumuna göndermelerde bulunuyor. Çizgi yoluyla kendisinin ve insanların varoluş sorunlarını anlamaya çalışıyor.

PSİ - Bilinçaltından Gerçeküstüne, bu bağlamda zorlu bir konunun üstünden hakkıyla geliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:23 Kaynak: Bültenler

Selçuk Demirel, Güncel
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