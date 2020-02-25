Selçuk'ta "Seyyahlardan ve Selçuklu Matbahından Rehberlere Sesleniş" konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selçuk'ta 'Seyyahlardan ve Selçuklu Matbahından Rehberlere Sesleniş' konferansı - Son Dakika

Selçuk'ta "Seyyahlardan ve Selçuklu Matbahından Rehberlere Sesleniş" konferansı

6 saat önce

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Turizm Fakültesi tarafından "Seyyahlardan ve Selçuklu Matbahından Rehberlere Sesleniş" konferansı gerçekleştirildi.

Selçuk'ta

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Turizm Fakültesi tarafından "Seyyahlardan ve Selçuklu Matbahından Rehberlere Sesleniş" konferansı gerçekleştirildi.


SÜ Turizm Fakültesi tarafından 21 Şubat Dünya Rehberler Günü dolayısıyla Süleyman Demirel Kültür Merkezinde "Seyyahlardan ve Selçuklu Matbahından Rehberlere Sesleniş" isimli konferans düzenlendi.


Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, "Rehberlik mesleği ülkemiz ve dünyamız açısından çok önemli bir alan. Değişen dünya şartlarında turizm sektörü ve turizm bilimi yeni bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Bizler de Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak yenilikçi, girişimci, sürdürülebilir turizm alanında bu tür mesleklerin ki hele hele kendi alanımızı daha anlamlı hale getirmek istiyoruz. Değişen dünya şartlarında bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşmaya önem vererek ulusaldan uluslararası alana hem üniversitemizi hem de geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi daha kaliteli ve nitelikli bir şekilde bu alanlara taşımak istiyoruz" dedi.


"Kültür bir bütünü ifade eder"


Açılış konuşmasının ardından Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Haşim Şahin, "Seyyahlardan ve Selçuklu Matbahından Rehberlere Sesleniş" konulu konferansını gerçekleştirdi. Prof. Dr. Şahin, "Muhtemelen pek çoğunuz rehber olacaksınız ve turistlerle ilgileneceksiniz. Bunu yaparken bir rehberin edindiği anlattığı verdiği bilgiler bizim ülkemizin temsil ettiği değerlerin, kültürel mirasımızın, sahip olduğumuz ve içinden geldiğimiz geleneğin dışarıdan gelen insanlara ya da yurt içinden gelen insanlara doğrudan aktarılması anlamına geliyor. Şimdi bunun doğru ve sağlıklı yapılabilmesi için ciddi bir tarih bilgisi gerekiyor ama bizim ülkede turizmde benim dışarıdan görebildiğim temel problemlerden bir tanesi de genelde sadece arkeoturizmden ibaretmiş gibi yani sanki Anadolu sadece arkeolojik, Roma döneminden ya da öncesi ve Efes Antik Kenti'nden ibaretmiş gibi algılanıyor. Bunlar ayrıcalıklı değerlerimiz ancak kültür bir bütünü ifade eder ve Anadolu'ya bir bütün olarak bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim yaşadığımız coğrafya Anadolu'da tarımın ilk defa yapıldığı coğrafya olma özelliğini taşır. Yani insanlar tarıma geçecek ve sabanı ilk defa kullanmaya başlayacak ve bu coğrafyada meydana gelen bir durum olacak" şeklinde konuştu.


Prof. Dr. Haşim Şahin konuşmanın devamında ise, "Seyyahların bir kaçına örnek vermek istersek rehberler açısından ne işine yarayabilir bunu dört örnek üzerinden değerlendirelim, birincisi tarihsel bilgiyi ve o döneme ait, o dönemin coğrafyasına ait bilgileri edinirsiniz. Siyasi yapısına dair kültürel, dini, kabile ve gündelik yaşama dair bilgileri edinebilirsiniz. Mutfak kültürü, örfler ve adetler, kadın-erkek ilişkileri yani bugünkü sosyal tarihe ya da ana konusu antropolojinin içerisine dahil olan her konuya dair çok sayıda bilgi edinebilirsiniz. Dinlerin birbirilerine yaklaşımları, sultanların bu dinlere yaklaşımlarını da öğrenebiliriz" ifadelerini kullandı.


Prof. Dr. Şahin, Selçuklu sultanlarının, Mevlana ve Şems'in yemek çeşitleri hakkında da bilgi vererek, gastronomi rehberliğine dikkat çekti. Konferansta soru-cevap kısmının ardından Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık tarafından Prof. Dr. Haşim Şahin'e teşekkür plaketi takdim edildi. Program günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.


Gerçekleştirilen konferansa Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Uçkun Sait Uçan, Selçuklu Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Hacıgökmen, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Semih Büyükipekçi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şafak Ünüvar, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Haşim Şahin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - KONYA

Selçuk Üniversitesi, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galata Kulesi'nin İBB'den alınacağı açıklaması üzerine İmamoğlu: Davamızı açtık
Sağlık Bakanı Koca: İran'dan gelen uçakta ilk bulgularda koronavirüs belirtisi yok Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadı Nişanlısının boğazını keserek öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı: 'Sana sürprizim var' dedikten sonra bıçakladım

Son Dakika Haberleri
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları
18:11 Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 19:04:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Selçuk'ta "Seyyahlardan ve Selçuklu Matbahından Rehberlere Sesleniş" konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]