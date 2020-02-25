Selçuk Üniversitesi (SÜ) Turizm Fakültesi tarafından "Seyyahlardan ve Selçuklu Matbahından Rehberlere Sesleniş" konferansı gerçekleştirildi.



SÜ Turizm Fakültesi tarafından 21 Şubat Dünya Rehberler Günü dolayısıyla Süleyman Demirel Kültür Merkezinde "Seyyahlardan ve Selçuklu Matbahından Rehberlere Sesleniş" isimli konferans düzenlendi.



Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, "Rehberlik mesleği ülkemiz ve dünyamız açısından çok önemli bir alan. Değişen dünya şartlarında turizm sektörü ve turizm bilimi yeni bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Bizler de Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak yenilikçi, girişimci, sürdürülebilir turizm alanında bu tür mesleklerin ki hele hele kendi alanımızı daha anlamlı hale getirmek istiyoruz. Değişen dünya şartlarında bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşmaya önem vererek ulusaldan uluslararası alana hem üniversitemizi hem de geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi daha kaliteli ve nitelikli bir şekilde bu alanlara taşımak istiyoruz" dedi.



"Kültür bir bütünü ifade eder"



Açılış konuşmasının ardından Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Haşim Şahin, "Seyyahlardan ve Selçuklu Matbahından Rehberlere Sesleniş" konulu konferansını gerçekleştirdi. Prof. Dr. Şahin, "Muhtemelen pek çoğunuz rehber olacaksınız ve turistlerle ilgileneceksiniz. Bunu yaparken bir rehberin edindiği anlattığı verdiği bilgiler bizim ülkemizin temsil ettiği değerlerin, kültürel mirasımızın, sahip olduğumuz ve içinden geldiğimiz geleneğin dışarıdan gelen insanlara ya da yurt içinden gelen insanlara doğrudan aktarılması anlamına geliyor. Şimdi bunun doğru ve sağlıklı yapılabilmesi için ciddi bir tarih bilgisi gerekiyor ama bizim ülkede turizmde benim dışarıdan görebildiğim temel problemlerden bir tanesi de genelde sadece arkeoturizmden ibaretmiş gibi yani sanki Anadolu sadece arkeolojik, Roma döneminden ya da öncesi ve Efes Antik Kenti'nden ibaretmiş gibi algılanıyor. Bunlar ayrıcalıklı değerlerimiz ancak kültür bir bütünü ifade eder ve Anadolu'ya bir bütün olarak bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim yaşadığımız coğrafya Anadolu'da tarımın ilk defa yapıldığı coğrafya olma özelliğini taşır. Yani insanlar tarıma geçecek ve sabanı ilk defa kullanmaya başlayacak ve bu coğrafyada meydana gelen bir durum olacak" şeklinde konuştu.



Prof. Dr. Haşim Şahin konuşmanın devamında ise, "Seyyahların bir kaçına örnek vermek istersek rehberler açısından ne işine yarayabilir bunu dört örnek üzerinden değerlendirelim, birincisi tarihsel bilgiyi ve o döneme ait, o dönemin coğrafyasına ait bilgileri edinirsiniz. Siyasi yapısına dair kültürel, dini, kabile ve gündelik yaşama dair bilgileri edinebilirsiniz. Mutfak kültürü, örfler ve adetler, kadın-erkek ilişkileri yani bugünkü sosyal tarihe ya da ana konusu antropolojinin içerisine dahil olan her konuya dair çok sayıda bilgi edinebilirsiniz. Dinlerin birbirilerine yaklaşımları, sultanların bu dinlere yaklaşımlarını da öğrenebiliriz" ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Şahin, Selçuklu sultanlarının, Mevlana ve Şems'in yemek çeşitleri hakkında da bilgi vererek, gastronomi rehberliğine dikkat çekti. Konferansta soru-cevap kısmının ardından Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık tarafından Prof. Dr. Haşim Şahin'e teşekkür plaketi takdim edildi. Program günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.



Gerçekleştirilen konferansa Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Uçkun Sait Uçan, Selçuklu Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Hacıgökmen, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Semih Büyükipekçi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şafak Ünüvar, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Haşim Şahin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - KONYA