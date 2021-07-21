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Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, "Beni hiç üzmedin, hakkım helal olsun" diyerek feryat etti - Son Dakika

Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, "Beni hiç üzmedin, hakkım helal olsun" diyerek feryat etti

21.07.2021 15:16

Ünlü şarkıcı Alişan'ın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren kardeşi Selçuk Tektaş, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazeye katılım yüksek olurken, kılınan cenaze namazının ardından eşinin tabutunun araca taşındığı sırada Selçuk Tektaş'ın eşi, Merve Tektaş'ın ""Beni hiç üzmedin, hakkım helal olsun. Selçuk ne olur gitme" feryatları yürekleri dağladı.

Sanatçı Alişan'ın 4 haftadır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve bir süre önce entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Tektaş'ın cenaze namazında gözyaşları sel oldu.

"SANA HAKKIM HELAL OLSUN"

Selçuk Tektaş'ın iki çocuğunu annesi Merve Tektaş ise cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu. Gözyaşlarına boğulan acılı eş, cenaze namazının ardından tabutun araca yüklendiği gördüğünde "Gitme, gitmesin lütfen. Selçuk hakkım sana helal olsun. Teşekkür ederim her şey için. Beni hiç üzmedin sen" diyerek feryat etti.

Alişan'ın kardeşinin cenazesinde gözyaşları sel oldu! Acılı eş, 'Hakkım helal olsun' diyerek feryat etti

ALİŞAN AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan, bir an olsun tabutun başından ayrılmazken cenaze namazı kılınırken zor anlar yaşadı. Kardeşinin adını duyduğu an gözyaşlarına boğulan şarkıcı, ayakta durmakta zorlanınca yakın arkadaşı yardımına koştu.

Alişan'ın kardeşinin cenazesinde gözyaşları sel oldu! Acılı eş, 'Hakkım helal olsun' diyerek feryat etti

ERDOĞAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Alişan'ı arayarak başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Selçuk Tektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, Beni hiç üzmedin, hakkım helal olsun diyerek feryat etti

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Son Dakika Magazin Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, 'Beni hiç üzmedin, hakkım helal olsun' diyerek feryat etti - Son Dakika Magazin


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ŞU AN BURADASINIZ: Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, "Beni hiç üzmedin, hakkım helal olsun" diyerek feryat etti - Son Dakika
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