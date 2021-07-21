Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, "Beni hiç üzmedin, hakkım helal olsun" diyerek feryat etti

Sanatçı Alişan'ın 4 haftadır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve bir süre önce entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Tektaş'ın cenaze namazında gözyaşları sel oldu.

"SANA HAKKIM HELAL OLSUN"

Selçuk Tektaş'ın iki çocuğunu annesi Merve Tektaş ise cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu. Gözyaşlarına boğulan acılı eş, cenaze namazının ardından tabutun araca yüklendiği gördüğünde "Gitme, gitmesin lütfen. Selçuk hakkım sana helal olsun. Teşekkür ederim her şey için. Beni hiç üzmedin sen" diyerek feryat etti.

ALİŞAN AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan, bir an olsun tabutun başından ayrılmazken cenaze namazı kılınırken zor anlar yaşadı. Kardeşinin adını duyduğu an gözyaşlarına boğulan şarkıcı, ayakta durmakta zorlanınca yakın arkadaşı yardımına koştu.

ERDOĞAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Alişan'ı arayarak başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Selçuk Tektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı temennisinde bulundu.