Selçuk Üniversitesi'nden Dünya Birinciliği

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, 22. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nde "En İyi Üniversite" kategorisinde, altın madalya ve dünya birinciliği kupası kazandı.

Dünya mutfaklarının tanıtıldığı 22. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nde, gastronomi eğitimi alan 1500 öğrenci arasında Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri de yer aldı.

Öğrencilerin hazırladığı tabaklar, 26 ülkeden 40 yabancı üyenin de aralarında yer aldığı 120 kişilik jüri tarafından değerlendirildi.

Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin, değerlendirme sonucunda "En İyi Üniversite" kategorisinde altın madalya ve dünya birinciliği kupasını kazandı.