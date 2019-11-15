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Selçuk Üniversitesi yemekhanesinde glütensiz yemek servisine başlandı

7 saat önce

Selçuk Üniversitesi yemekhanesinde glütensiz yemek servisine başlandı.

Selçuk Üniversitesi yemekhanesinde glütensiz yemek servisine başlandı, System.String[]

Selçuk Üniversitesi yemekhanesinde glütensiz yemek servisine başlandı.

Selçuk Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, çölyak hastası öğrenci ve personelle servisine başlanan glütensiz yemek programında bir araya geldi.

Selçuk Üniversitesi Kutalmışoğlu Süleyman Şah Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemek programında çölyak hastaları için hazırlanan glütensiz yemekler servis edildi.

Yemekte konuşan Rektör Şahin Konya'da ve Türkiye'de çok sayıda çölyak hastası olduğuna dikkati çeken Rektör Şahin, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Toplumumuzdaki çölyak hastalarının, glütensiz ürünlerin temininde bazı zorluklar yaşandığını biliyoruz. Neredeyse bire 10, bire 20 kat fiyat farkı var. Biz, bu sorunları bildiğimiz için üniversitemiz bünyesinde glütensiz yemekler üreterek çölyak hastası öğrencilerimize ve personellerimize hizmet etmeyi amaçladık. Yaklaşık 3 aydır uyguladığımız bu süreç ciddi anlamda memnuniyetle karşılandı. Bugün de arkadaşlarımızla bir araya gelerek var olan sorunlarını dinledik. Konya dışında birçok vatandaşımızın buradan istifade edip edemeyeceklerini soruyorlar. Tabii ilerleyen süreç içerisinde bu kısa süreli uygulamalardan edindiğimiz deneyimlerle bunu bütün halkımıza vatandaşlarımıza yaygın hale getirebiliriz. Onunla ilgili de süreci başlatmış bulunuyoruz. Bu süreç içerisinde emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. En azından bu gibi toplantılarda hem farkındalığın artırılması hem de bu konuda toplumun ve insanlarımızın bilinçlendirilmesi amaçlanıyor."

Selçuk Üniversitesi, Mustafa Şahin, Süleyman Şah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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