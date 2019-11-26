Selçuk Yöntem'in zamanda yolculuğu

18. yüzyılda yaşayan ve dönemin en önemli bestecilerinden olan Antonio Salieri karakterini canlandıracak olan Selçuk Yöntem, "Amadeus çok iyi bir oyun. Geçmişte hem filmini, hem tiyatro oyununu çok beğenerek izledim. Oynadığım rolün doğru bir şekilde realizasyonuyla mutlu olacağım bir yerdeyim. Çok heyecanlıyım" dedi.



Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği oyunun başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve ve Özlem Öçalmaz paylaşıyor. Oyunda Yöntem Salieri'yi, Bayülgen de Mozart'ı canlandırıyor.



Biletleri 2 Aralık'ta satışa çıkacak olan oyunun kostümlerinde Nalan Alaylı'nın makyajda ise Neriman Eröz'ün imzası var.



Oyuncu kadrosunun yanı sıra 12 kişilik koro ve 10 kişilik canlı orkestranın da görev aldığı oyun, 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.



1984 yılında Milos Forman'ın yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan Amadeus sinema tarihinin kült filmleri arasında da yerini alırken "En İyi Film" ve "En İyi Uyarlama" dahil olmak üzere toplam 8 dalda Oscar kazandı.



