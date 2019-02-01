Selçuklu Çocuklar Yarıyıl Tatilinde Eğlendi

28- 31 Ocak tarihleri arasında düzenlenen kültürel etkinlikler kapsamında masal atölyeleri, film gösterimi ve tiyatro oyunu Selçuklu çocuklarla buluştu.

Selçuk Belediye Tiyatrosu tarafından sömestre tatili sebebiyle çocuklar için düzenlenen etkinlikler kapsamında çocuklar ilk olarak Pijamalı Masal Gecesi'ne katıldı. Masal Anlatıcısı Hanife Abuş etkinlikte çocuklarla bir araya geldi. Kendi yazdığı "Uykucu Zürafa" masalı ile masal gecesinde çocuklarla bir araya gelen Hanife Abuş iki gün düzenlenen masal atölyesinde60 çocuğu masalların öğretici dünyasında bir yolculuğa çıkardı. Çocuklar interaktif masal anlatımı yapılan oyunun sonunda yaratıcı drama oyunlarına da katıldı.

Sömestre tatili için düzenlenen etkinlik programında Fındık İşi 2 adlı animasyon filmini izleyen çocukları bekleyen bir diğer eğlenceli etkinlik de Selçuk Belediye Tiyatrosu tarafından üç seans halinde sahnelenen "Beş Kafadar" adlı oyun oldu. Çocuklara çevre bilincini, hayvan ve doğa sevgisini anlatmak amacıyla sahnelenen oyunda Selçuk Belediye Tiyatrosu oyuncuları sahne aldı.

Selçuklu çocuklar ve aileleri Selçuk Belediyesi tarafından sömestre tatili sebebiyle düzenlenen etkinliklerden duydukları memnun olduklarını dile getirdi.