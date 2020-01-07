Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus ölümünün 800. yılında anıldı - Son Dakika

Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus, ölümünün 800. yılında Sivas'taki Şifahiye Medresesi'nde türbesi başında dualarla anıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma programına Sivas Valisi Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayhan, programda yaptığı konuşmada, Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus'un sağlam bir iradeye sahip zeki bir devlet adamı olduğunu belirtti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Anadolu coğrafyasının İslamlaşması ve Türkleşmesinde 1. İzzeddin Keykavus'un önemli bir görev ifa ettiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Ayhan'a Sultan I. İzzeddin Keykavus'un hastalığı sırasında söylediği ve sandukasına yazılmasını vasiyet ettiği şiiri takdim etti.



Program, Sultanın kabri başında yapılan dualarla sona erdi.



Anma programının ardından Sivas Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Şemsi Sivas-i İl Halk Kütüphanesi'nde hüsnü hat, tezhip, kat-ı ve kalem içi sergisinin açılışı gerçekleştirildi.