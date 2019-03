Selen Akyüz Ve Tuğçe Özocak Sergisiyle Koleksiyonlarını Tanıttı

İMA Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı Mezunu olan ve erkek giyim üzerine Milano Istituto Marangoni'de yüksek lisansını derece ile tamamlayan Selen Akyüz "Simulation Theory'' adlı Sonbahar kış erkek giyim koleksiyonunda zaman kavramından bağımsız olarak geçmişten, günümüzden ve gelecek ütopyasından izler sunuyor. Koleksiyonu oluşturan kalıp, formve dikim teknikleri ile 90'lara, styling ve ürün çeşitliği ile günümüze, reflektör, naylon ,teknolojik gabardin gibi kumaş çeşitliği ve aksesuarları ile geleceğe göndermelerde bulunuyor. Reebok Classic işbirliğiyle, 90'lardan günümüze neon ve dinamik tasarımıyla evrilen Aztrek modeli başta olmak üzere stil ve spor mirasının iç içe geçtiği ayakkabılarıyla aktif, güçlü bir koleksiyon bütünlüğü oluşturuyor.

Antwerp Moda Akademisi, Moda Tasarımı bölümü bachelor ve master mezunu Tuğçe Özocak, esprili ve genç markası Third'ün Yadigar adlı sonbahar kış koleksiyonunda 15 look sergileyecek.Tasarımcı bu yıl 5.ci yaşını kutladığı Third ile kendi ailesinden yadigar anıları sonbahar kış koleksiyonunun ruhuna taşıyor. Aynı zamanda koleksiyonda Türk ressam, Fahrelnisa Zeyd'in hayatından, 1940'lardaki pozlarından ve son dönem figüratif resimlerinden ilham alıyor. Koleksiyonun ve markanın yeni sürprizi, tasarımcının evde denemeleriyle başlayıp geliştirdiği, mavi ve siyah tonlardaki 'HOME WASH DENIM' modelleri. 40'ların havasını yansıtan hacimli kollar, belde aksanlar ve ikili takımlar koleksiyonun dikkat çeken diğer başrol oyuncuları. Baa x Third işbirliği ile gerçekleştirilen çanta tasarımları ve Elderly Child x Third işbirliği ile hazırlanan aksesuar tasarımları koleksiyonu tamamlıyor.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar Kış Karma 1 defilesinin koreografisi Öner Evez imzası taşıyor. Defilenin makyaj sponsoru Mac olurken saç tasarımı Loreal tarafından yapıldı.