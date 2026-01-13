Selen Görgüzel'in Uyuşturucu İfadesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Selen Görgüzel'in Uyuşturucu İfadesi

13.01.2026 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selen Görgüzel, gözaltına alındıktan sonra Kıbrıs tatilindeki olaylarla ilgili bilgi verdi.

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı. Görgüzel ifadesinde "Kıbrıs tatilimizde Murat Gülibrahimoğlu ve Emel Müftüoğlu yüksek miktarlarda kumar oynadılar. Tatilimizde ismini şu an hatırlayamadığım bazı kişiler de vardı. Bu tatilimden hatırladığım bir olay ise, Murat Gülibrahimoğlu ve yanındaki kızlar özel bir odaya geçerek kumar oynamaya devam ettiler. Ben kesinlikle bu tatilimde kimseyi fuhuşa teşvik etmedim" dedi.

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı.

Görgüzel ifadesinde "Rabia Karaca ile özel uçakta olan fotoğrafı doğrularım. Kıbrıs tatilinden sonra bu uçağa bindim. Beni bu tatile Emel Müftüoğlu gönderdi. Emel Müftüoğlu bu tatile gittiğim için kumar oynamak için casino çipi almıştır Murat Gülibrahimoğlu'ndan. Kıbrıs tatilimizde Murat Gülibrahimoğlu ve Emel Müftüoğlu yüksek miktarlarda kumar oynadılar. Tatilimizde ismini şu an hatırlayamadığım bazı kişiler de vardı. Bu tatilimden hatırladığım bir olay ise, Murat Gülibrahimoğlu ve yanındaki kızlar özel bir odaya geçerek kumar oynamaya devam ettiler. Ben kesinlikle bu tatilimde kimseyi fuhuşa teşvik etmedim. Fuhuş için aracılıkta da bulunmadım. Aksine bu genç kızlara 'sizin burada ne işiniz var' dedim. Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir ancak ben kendisinden kesinlikle para almadım. Dönüşte bindiğim uçağın Ekrem İmamoğlu'nun kullanmış olduğu özel jet olduğunu çok sonradan öğrendim. Zaten bu uçağın Ekrem İmamoğlu'nun özel jeti olduğun bilseydim kullanmazdım. Ben kesinlikle uçaktaki kapalı odaya girmedim. Bu odaya Murat Gülibrahimoğlu ve diğer kızların girdiğini hatırlıyorum ancak ben bu odaya girmedim. Ben uçakta döküm sahası, para, uyuşturucu sohbetlerinin üzerinden çok zaman geçtiği için hatırlamıyorum. Ben bu uçakta kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım. Uçakta genç kızla arka odaya sıklıkla gittiğini görünce kendilerini de 'yazık değil mi kendinizi kullandırıyorsunuz' diye uyardım. İfademde son olarak şunu belirtmeliyim ki ben uyuşturucu madde kullanmadım, fuhuş suçunun konusu olan yabancı bir kimseyi aracı kılarak para kazanmadım. Diyeceklerim bundan ibarettir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Magazin, 3-sayfa, Ünlüler, Kıbrıs, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Selen Görgüzel'in Uyuşturucu İfadesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Galatasaray’da derbinin faturası iki isme kesildi Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
Beşiktaş’tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı

13:37
Duruşmada kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
13:24
Türkiye’de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
13:17
Galatasaray’ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 13:53:42. #7.11#
SON DAKİKA: Selen Görgüzel'in Uyuşturucu İfadesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.