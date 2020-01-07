Selen Kocabaş: Yönetim kurullarında yetkin kadınları konumlandırmamız lazım - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Selen Kocabaş: Yönetim kurullarında yetkin kadınları konumlandırmamız lazım - Son Dakika Ekonomi

Selen Kocabaş: Yönetim kurullarında yetkin kadınları konumlandırmamız lazım

6 saat önce

Akiş GYO ve Multinet Up Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Danışmanı Selen Kocabaş, kurumların kurumsallaşmaları için, "doğru yönetim kurulları" oluşuturlması gerektiğini vurguladı ve "Bu yönetim kurullarında da yetkin kadınları konumlandırmamız lazım" dedi.

Selen Kocabaş: Yönetim kurullarında yetkin kadınları konumlandırmamız lazım, System.String[]

Akiş GYO ve Multinet Up Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Danışmanı Selen Kocabaş, kurumların kurumsallaşmaları için, "doğru yönetim kurulları" oluşuturlması gerektiğini vurguladı ve "Bu yönetim kurullarında da yetkin kadınları konumlandırmamız lazım" dedi.

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği'nin (YKKD) dördüncü lansman gecesinde DHA'nın sorularını yanıtlayan Kocabaş, "Dünyanın yarısı kadınsa, Türkiye'nin yarısı kadınsa, tepe seviyesinde bu oran son beş yılda yüzde 11'den yüzde 15'e geliyorsa burada yapılacak iş var" dedi ve ekledi:

"Bu kadın meselesi değil bu çeşitlilik ve kapsayıcılık meselesi. Talebi yaratmanız lazım."

Kadınların yönetim kurullarında sadece imza atan pozisyonda olmamaları, şirketin stratejisine, yönüne, risklerini yöneten noktada da olması gerektiğini vurgulayan Kocabaş, "Türkiye'ye bakın; dördüncü neslin devam etme oranı yüzde 4.0, bu çok çarpıcı. Devam edebilecek çok kurum var, o zaman bunları kurumsallaştırmamız lazım, doğru yönetim kurullarını oluşturmamız lazım, bu yönetim kurullarında da yetkin kadınları konumlandırmamız lazım. Bu iş iyi niyetle olmuyor, bu iş hedefle oluyor, bu iş kotayla oluyor. Kota koymamız ve o kotanın peşinden de koşmamız gerekli" diye ekledi. (Fotoğraflı)


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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:13 Kaynak: DHA
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