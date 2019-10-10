Son Dakika Haberleri: Selendi'de otomobil ile çekici çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Selendi'de otomobil ile çekici çarpıştı: 2 yaralı

Selendi'de otomobil ile çekici çarpıştı: 2 yaralı

51 dakika önce

Manisa'nın Selendi ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Selendi'de otomobil ile çekici çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Selendi ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Selendi ilçesi Mıdıklı Mahallesi mevkiinde dün akşam meydana geldi. Selendi'den Kula yönüne seyir halinde olan Şerif Ali D. (84) idaresindeki 45 U 1365 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Muhammet. D.'nin (42) kullandığı 45 AAG 289 çekici kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şerif Ali D. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Şerif Ali, Selendi, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:41 Kaynak: İHA
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