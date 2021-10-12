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Selfie çeken genç kız, uçurumdan düşüp hayatını kaybetti! Onu tutmak isterken yuvarlanan kuzeni yaralandı - Son Dakika

Selfie çeken genç kız, uçurumdan düşüp hayatını kaybetti! Onu tutmak isterken yuvarlanan kuzeni yaralandı

12.10.2021 14:28

Adana'da selfie çekerken 50 metre yükseklikten yere düşen Hatice Nur Karabulut yaşamını yitirdi. Karabulut'un kuzeni Mazlum Sözeri'nin ise genç kızı tutmaya çalışırken düşüp yaralandığı ortaya çıktı.

Dün saat 17.30 sıralarında Karaisalı ilçesi Haçkırı Mahallesi'ndeki tarihi Varda Köprüsü yakınında Hatice Nur Karabulut ve kuzeni Mazlum Sözeri, tarihi Varda Köprüsü manzarasıyla selfie çekmek için bölgedeki uçurumun kenarına yaklaştı.

TUTMAK İSTEYEN KUZENİ DE DÜŞMÜŞ

Bu sırada Karabulut, dengesini kaybetti. Mazlum Sözeri kuzenini tutmak için hamle yaptı. Ancak hem Karabulut hem de Sözeri, yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü.

Kuzenini tutmaya çalışırken, uçurumdan birlikte düşmüşler

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vinç yardımıyla iki kuzeni bulundukları yerden çıkartan ekipler, Hatice Nur Karabulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Mazlum Sözeri ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karabulut'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

KUZENİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Aşçılık mezunu Karabulut'un kısa süre önce kentteki bir restoranda şef olarak işe başladığı, İspanya'dan gelen kuzeni Sözeri'yi gezdirmek için Varda Köprüsü'ne gittikleri belirtildi. Hatice Nur Karabulut'un dengesini kaybettiği, Sözeri'nin ise onu tutmaya çalışırken birlikte düştükleri belirlendi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Sözeri'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Hatice Nur Karabulut'un cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda defnedilecek.

Selfie çeken genç kız, uçurumdan düşüp hayatını kaybetti! Onu tutmak isterken yuvarlanan kuzeni yaralandı

Hatice Nur, Karaisalı, selfie, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Selfie çeken genç kız, uçurumdan düşüp hayatını kaybetti! Onu tutmak isterken yuvarlanan kuzeni yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selfie çeken genç kız, uçurumdan düşüp hayatını kaybetti! Onu tutmak isterken yuvarlanan kuzeni yaralandı - Son Dakika
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