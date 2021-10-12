Selfie çeken genç kız, uçurumdan düşüp hayatını kaybetti! Onu tutmak isterken yuvarlanan kuzeni yaralandı - Son Dakika

3 saniye sonrası korkunç! Macera için atladı, halat kopunca böyle can verdi

Dün saat 17.30 sıralarında Karaisalı ilçesi Haçkırı Mahallesi'ndeki tarihi Varda Köprüsü yakınında Hatice Nur Karabulut ve kuzeni Mazlum Sözeri, tarihi Varda Köprüsü manzarasıyla selfie çekmek için bölgedeki uçurumun kenarına yaklaştı.

TUTMAK İSTEYEN KUZENİ DE DÜŞMÜŞ

Bu sırada Karabulut, dengesini kaybetti. Mazlum Sözeri kuzenini tutmak için hamle yaptı. Ancak hem Karabulut hem de Sözeri, yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vinç yardımıyla iki kuzeni bulundukları yerden çıkartan ekipler, Hatice Nur Karabulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Mazlum Sözeri ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karabulut'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

KUZENİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ



Aşçılık mezunu Karabulut'un kısa süre önce kentteki bir restoranda şef olarak işe başladığı, İspanya'dan gelen kuzeni Sözeri'yi gezdirmek için Varda Köprüsü'ne gittikleri belirtildi. Hatice Nur Karabulut'un dengesini kaybettiği, Sözeri'nin ise onu tutmaya çalışırken birlikte düştükleri belirlendi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Sözeri'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Hatice Nur Karabulut'un cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda defnedilecek.