Selim Demir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Selim Demir ne iş yapıyor? - Son Dakika
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Selim Demir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Selim Demir ne iş yapıyor?

Selim Demir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Selim Demir ne iş yapıyor?

Selim Demir, 1980 doğumlu bir iş adamıdır. İlk iş deneyimini 13 yaşında penye atölyesinde yaşayan Demir, günümüzde iki ayakkabı fabrikası ile günlük 5000 çift ayakkabı üretim kapasitesine sahip. Ayrıca, Deka Ayakkabı Deri Tekstil Sanayi Limited Şirketi ve Ararat Ayakkabı Deri Tekstil Sanayi Limited Şirketi'nin de sahibi Selim Demir hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Selim Demir kimdir? Aslen nereli, kaç yaşında? Selim Demir ne iş yapıyor? İşte Selim Demir hakkında merak edilenler.

26.07.2024 17:08
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Selim Demir Kimdir?

Selim Demir, 15 Mayıs 1980 tarihinde Erzurum'da doğmuştur. Eğitim hayatına Erzurum'da başlayarak ilkokul ve ortaokulu burada tamamlamış, lise eğitimi için İstanbul'a gelmiştir. Ancak lise eğitimini yarıda bırakıp küçük yaşta iş hayatına atılmıştır.

İlk iş deneyimini 13 yaşında küçük bir penye atölyesinde yaşayan Selim Demir, 17 yaşında kendi saya atölyesini kurarak girişimcilik kariyerine adım atmıştır. 26 yaşına geldiğinde ise ilk ayakkabı fabrikasını açarak iş dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Günümüzde iki ayakkabı fabrikası ile günlük 5000 çift ayakkabı üretim kapasitesine sahiptir.

North Wild'ın serüveni

North Wild ayakkabı firmasının temelleri, Selim Demir'in sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübesi ve kendi markasını oluşturma hayaliyle atılmıştır. Doğaya ve maceraya olan tutkusu, North Wild markasının doğuşunda ilham kaynağı olmuştur. Şirketin kuruluş süreci, Selim Demir'in vizyonu ve stratejik adımları sayesinde başarıyla tamamlanmıştır.

Selim Demir, ayakkabı ve tekstil sektöründeki girişimcilik yolculuğuna 2007 yılında ilk atölyesine zanna saya ile adım attı. Bu ilk girişimin ardından atölye hızlıca büyüyerek fabrikaya dönüştü. Demir, 2015 yılında Deka Ayakkabı Deri Tekstil Sanayi Limited Şirketi'ni kurarak sektörde kalıcı bir iz bırakmayı başardı. Deka, çeşitli markalar için üretim yaparak sektördeki varlığını sürdürüyor.

2022 yılında ise Ararat Ayakkabı Deri Tekstil Sanayi Limited Şirketi'ni kurarak büyümesini devam ettiren Selim Demir, bu firmasıyla North Wild markası için üretim yapıyor. Demir'in son girişimi, 2024 yılında kurulan Senes Global Dış Ticaret Limited Şirketi, dış ticaret alanında faaliyet göstererek şirketin ihracat kapasitelerini genişletiyor.

"Ar-ge, strateji ve yenilikçi teknolojiler"

Şu anda 44 yaşında olan Selim Demir, İstanbul'da yaşamaktadır ve North Wild firmasında yönetici olarak görev yapmaktadır. Firma, ayakkabı sektöründe bilinirliğini artırma yolunda ilerlerken, ayakkabı kullanımı ile ilgili bilinç oluşturma hedefini de gütmektedir.

Her sezon yenilenen moda trendlerine uygun olarak hazırlanan ayakkabı koleksiyonları, geniş bir test sürecinden geçerek raflarda yerini almaktadır. Selim Demir'in ARGE ve stratejiye olan ilgisi, firmayı sürekli yenilikçi çözümler aramaya yönlendirmektedir. Dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen ayakkabı, tekstil yan sanayi ve teknoloji fuarlarına katılarak yenilikleri takip etmeyi ve uygulamayı kendine misyon edinmiştir.

İş dışında, Selim Demir'in hobileri arasında dağcılık ve doğa sporları öne çıkmaktadır. Profesyonel lisanslı bir dağcı olan Demir, kampçılık ve gezi merakını her fırsatta tatmin etmektedir. Ayrıca, satranç oynamayı da sevmektedir.

Asya Dağcılık Derneği'nin resmi sponsoru

Selim Demir, sosyal sorumluluk projelerine de katılmaktadır. Asya Dağcılık Derneği'nin resmi sponsoru olup, aynı zamanda bu derneğin aktif bir üyesidir. Gelecek hedefleri arasında North Wild markasını Türkiye'nin en bilinen ilk üç Türk markası arasında görmek ve konsept mağaza projesini hayata geçirmek yer almaktadır. Bu mağaza projesi, North Wild kullanıcılarıyla daha yakın temas kurmayı ve onların taleplerini daha iyi anlamayı amaçlamaktadır.

Muhabir: İzzet Aydın


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SON DAKİKA: Selim Demir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Selim Demir ne iş yapıyor? - Son Dakika
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