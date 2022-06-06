Selimiye Camisi'nin hünkar mahfili restore ediliyor

EDİRNE'de, restorasyona alınan tarihi Selimiye Camisi'nde padişahların ibadet yaptıkları kapalı konumdaki hünkar mahfili de onarıma alındı. Selimiye Camisi müezzini Gökhan Arda, "Camimiz, hem bilim kurulumuzun nezaretinde hem de alanında ehil ustalarımız tarafından şu anda restorasyona devam ediliyor. Buradaki hünkar mahfili dahil komple aslına uygun bir biçimde restorasyon yapmaya gayret ediyorlar. Burası da padişahların, devlet erkanından büyüklerin namaz kıldığı yer olarak adlandırılıyor. Osmanlı zamanında istişareler burada yapılıyor. Burada halk zaten hiç ibadet etmiyor" dedi.

Edirne'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sürdürdüğü 'Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi' tamamlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 8 ay önce kapsamlı restorasyona alınan Selimiye içi ve minarelerdeki çalışmalar ise kurulan 90 tonluk demir iskele kullanılarak aralıksız olarak sürdürülüyor. Restorasyon çalışmalarında, tarihi camide sadece padişahların ibadet ettiği hünkar mahfili de onarıma alındı. Hünkar mahfili, 40 çeşit, lale, sümbül ve menekşe motiflerinin işlendiği İznik çinilerinden oluşan duvarları, tavanlarındaki diğer çiçek işlemeleriyle dikkat çekiyor.

'CAMİ HÜNKAR MAHFİLİ İLE BİRLİKTE ASLINA UYGUN ONARILACAK'Mimar Sinan'ın 6 yılda yaparak ibadete açılan camideki restorasyon çalışmalarının 4 yılda tamamlanması hedefleniyor. Caminin en son 1980'de kapsamlı bir restorasyondan geçirildiğini söyleyen Selimiye Camisi müezzini Gökhan Arda, "Şu anda camimiz hem içinden hem de dışından olmak üzere komple restorasyona alınmış durumda. Yaklaşık 8 aydan beri iskele kurmaya devam ediyorlar. Camimizin içerisinde şu anda 90 ton ağırlığında iskele demiri bulunmakta ama Mimar Sinan'ın o günkü şartlarda atmış olduğu temel 25 metre. Bu da 8,5 katlı bir binaya tekabül ediyor. O yüzden içerisindeki bu ağırlıklar, Mimar Sinan'ın yapmış olduğu mimari dehaya karşı hiçbir olumsuz anlam ifade etmiyor. Caminin içerisindeki kubbe ile zemin arasındaki yükseklik 41,5 metre. İkisini topladığımızda yaklaşık 23-24 katlı bir binanın burada şu anda var olduğunu söyleyebiliriz. Camimiz, hem bilim kurulumuzun nezaretinde hem de alanında ehil ustalarımız tarafından şu anda restorasyona devam ediliyor. Buradaki hünkar mahfili dahil komple aslına uygun bir biçimde restorasyon yapmaya gayret ediyorlar. Burası da padişahların, devlet erkanından büyüklerin namaz kıldığı yer olarak adlandırılıyor. Osmanlı zamanında istişareler burada yapılıyor. Burada halk zaten hiç ibadet etmiyor. Halkın ibadet ettiği mahal diğer tarafta bulunuyor. Şu anda da sadece protokol ve Ankara 'dan devlet büyüklerimiz geldiğinde namazlarını burada ikame ediyorlar. Her anlamıyla özel bir bölüm" diye konuştu. GİZEMLİ TEFEKKÜR-İ MEVT ODASISelimiye Camisi'nde 2'nci Selim'i onurlandıran yazıların olduğunu ve padişahların ölümü hatırlamaları için tefekkür-i mevt odası bulunduğunu anlatan Arda, şöyle devam etti: "Caminin banisi 2'nci Selim. Camiyi yaptıran 2'nci Selim'i onurlandırmak olsun diyerek isminin geçtiği ayet-i kerimeyi buraya yazıyorlar. Burada onu taltif ve onurlandırıyorlar. Diğeri de ikazdır. O da Osmanlı padişahı da olsan, 635 yıllık bir imparatorluğun devlet adamı da olsan kalbin arı, duru, pak, selim olmadıkça yarın huzur-u mahşerde kurtulamayacaksın gibi manaları içinde barındırmaktadır. Burasının büyüklüğü yaklaşık 40 metrekare civarında. İçeride tefekkür-i mevt odası bulunmakta. Tefekkür-i mevt odasında Osmanlı padişahları, içinde bulundukları kudret, iktidar, varlık ve mülkün onları dünyaya kaptırmaması adına ölümü ve ölüm sonrası hayatın hesabını düşünerek, dünya hayatlarında bir nizam ve intizam belirlediklerini biliyoruz. Çinilerimiz, İznik çinisidir. İçerisinde 40'ı aşkın lale, sümbül, gül ve menekşe motiflerini bulundurmaktadır."'3'TE 2'Sİ İBADETE KAPATILDI'

Tarihi caminin büyük bölümü restorasyon nedeniyle ibadete kapatıldığını kaydeden Arda, "Şu anda caminin 3'te 2'si ibadete kapalı, 3'te 1'i ibadete açık bulunmaktadır. Misafirlerimiz Selimiye'yi ziyaret edebilirler. Caminin dışı henüz iskeleye alınmadı ama içini 3'te 2'lik kısmı şu anda iskele kurulmuş ve restorasyona başlanmış vaziyettedir. Kubbemiz kapatılmıştır. İhalenin resmi süresi 4 yıl olarak belirlendi ama restorasyonu uzar mı yoksa kısalır mı kısmını artık bilim kurulumuz ve şantiye heyeti biliyor. Caminin içi, dışı, minareleri, bahçesi, avlusu, abdest şadırvanları komple her biri alanında uzman ekipler tarafından elden geçecek. Selimiye camimiz en son 1980 yılında restorasyona alınıyor. Ondan sonra da bir daha böyle kapsamlı ve teferruatlı bir restorasyon görmüyor. Şu anda belki de yapıldı yapılalı en ciddi ve ayrıntılı restorasyon bu diyebiliriz. Bundan daha kapsamlısı olmadığı söyleniyor" dedi.