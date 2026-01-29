Selimiye Camisi'nin Işığına Tepki

(EDİRNE) - Edirne'deki tarihi Selimiye Camisi'nin soğuk beyaz ışıkla aydınlatılmasına, şehir plancısı ve eski Selimiye Alan Başkanı Namık Kemal Döleneken'den tepki geldi. Döleneken, "Batıda hiçbir kilise, hiçbir cami ve hiçbir anıtsal yapı böyle bembeyaz parlak ışıklarla aydınlatılmaz. Suudi Arabistan beyaz ışık kullanıyor" dedi.

Edirne'de Şehir Plancısı ve 2007-2011 yılları arasında Selimiye Alan Başkanlığı görevini üstlenen Namık Kemal Döleneken, 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi'nde devam eden restorasyon çalışmalarında cami ışıklandırmalarının uygun olmadığını belirtti. Batı ülkelerinde yer alan tarihi yapıt aydınlatmalarında beyaz ışık kullanılmadığını söyleyen Döleneken şöyle konuştu:

"Selimiye çok önemli olduğu için en son tartışma konusu da ışıklar oldu. Bir arkadaşım var ışıklandırma konusunda önemli bir uzman, Amerika'da uzun yıllar bu konu üzerine çalıştı, İstanbul'da boğaz köprülerinin ışıklandırmalarında danışmanlık yapmış birisi. 'Beyaz ışık hastane ışığıdır' dedi. 'Batıda bu tür yerlerde beyaz ışık kullanılması yoktur' diye ekledi.

"Gece doğru aydınlatıldığında binayı algılıyorsunuz"

Beyaz ışık kullanan ülkeler var. Suudi Arabistan beyaz ışık kullanıyor. Örneğin Medine'ye gittiğiniz zaman oradaki meşhur dev camilerde ve peygamberimizin evinin olduğu mescitte, aynı zamanda Kabe'de parlak yansıyan beyaz ışıklarla aydınlatılıyor. Bir tek orada gördüm. Batıda hiçbir kilise, hiçbir cami ve hiçbir anıtsal yapıda böyle bembeyaz parlak ışıkla aydınlatılmaz. Belli ki yapan arkadaşlar oradan örnek aldılar. Caminin yapısı çok önemli Selimiye'de. Buraya gelen kitleler ilk defa camiyi gördüğü zaman sarsılıyor. Gece de doğru aydınlatıldığında o binayı algılıyorsunuz. Gerçekten çok etkileyici. O ışığı yaptığın zaman binayı algılama şansınız kalmıyor. Bir ışık topu göreceksiniz. Işık patlamasının ne olduğunu biliyorsunuz. Umarım bu konuda da bir daha düşünme imkanları olur."