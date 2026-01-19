Selimiye Koyu'nda Marina Protestosu

(MUĞLA) - CHP Marmaris İlçe Örgütü, Selimiye Koyu'nda yapılması planlanan marina projesini protesto etti. Açıklamada, Selimiye Koyu'na yapılması planlanan 145 tekne kapasiteli Tekne Bağlama İskelesi, Marina ve Çekek Yeri Projesi'ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen "ÇED Olumlu" kararına tepki gösterildi.

Marina projesine karşı Selimiye Mahallesi'nde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını CHP Marmaris İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ okudu. Özbozdağ, kararın yerel halkın, esnafın, balıkçıların, turizmcilerin ve sivil toplum örgütlerinin itirazlarını yok saydığını, bilim insanları ile ekoloji uzmanlarının uyarılarının dikkate alınmadığını söyledi.

Kararın kamu yararı gözetilmeden, sermaye ve rant odaklı anlayışla alındığını belirten Özbozdağ, projenin hayata geçirilmesi halinde Selimiye Koyu'nda su sirkülasyonunun bozulacağını; yakıt, sintine, boya ve kimyasal atık kaynaklı kirliliğin artacağını, koyun doğal yapısının geri dönüşü olmayan biçimde tahrip edileceğini vurguladı.

Selimiye Koyu'nun Marmaris'in en önemli turizm değerlerinden olduğunu belirten Özbozdağ, marina projesinin gerçekleşmesi durumunda küçük ölçekli balıkçılığın sona ereceğini, doğa turizminin zarar göreceğini ve bölge ekonomisinin olumsuz etkileneceğini söyledi.

Özbozdağ, "Selimiye'de marina istemiyoruz. Selimiye Koyumuzu, denizimizi ve çocuklarımızın geleceğini rant uğruna heba ettirmeyeceğiz" dedi.

Yetkililere çağrıda bulunan Özbozdağ, ÇED Olumlu kararının geri çekilmesini, projenin iptal edilmesini ve Selimiye Koyu'nun koruma statüsünün güçlendirilmesini, mıyıların MUÇEV ve benzeri kuruluşlar eliyle kullanıma açılmasına son verilmesi gerektiğini belirtti.

Basın açıklamasına katılan 27. Dönem CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ise Selimiye Koyu'nun zaten yoğun baskı altında olduğunu söyledi. Girgin, MUÇEV'in eski isminin "Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma Anonim Şirketi" olduğunu hatırlatarak, "Böyle mi koruyorsunuz kıyıları, böyle mi koruyorsunuz çevreyi?" diye sordu.

Yeni bir marina projesinin koyun taşıma kapasitesini aşacağını ifade eden Girgin, halkın ve yerel yönetimlerin görüşlerinin yok sayıldığını belirterek, "Eğer iktidar Muğla'yı yağmalamaya yeminliyse, Muğlalılar da Muğla'yı korumaya yeminlidir. Hodri meydan" dedi.