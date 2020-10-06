Selin Ciğerci'den ilginç çıkış: Benim kocam var - Son Dakika

Selin Ciğerci'den ilginç çıkış: Benim kocam var

Selin Ciğerci helikopter kiralayarak gittiği Marmaris tatilinden döndü.

Selin Ciğerci'den ilginç çıkış: Benim kocam var, System.String[]

Selin Ciğerci helikopter kiralayarak gittiği Marmaris tatilinden döndü. Ciğerci önceki akşam ise eşi Gökhan Çıra ve babasıyla birlikte Etiler'deki bir mekanda akşam yemeği yedi.

Mekan çıkışı Uçankuş TV objektifine takılan Ciğerci, helikopter için 27 bin TL verdiği iddiaları için "27 bin lira değil daha fazla. 100 milyon dolar falan" diye ti'ye aldı ve ekledi: "Ben influencer'ım. Ben bir şeyi paylaşabilirim. Bunda ayıp bir şey yok. Belki reklam karşılığı da yapıyor olabilirim. Nasıl TV'de bir proje başlarken sponsorlar oluyor. Onun gibi..." Ciğerci, hakkındaki davalar için "Ben kimseyi tanımıyorum. Benim kocam var. Ailem dışında kimseyi tanımıyorum, kimseyi sevmiyorum" dedi. Bir zamanlar yakın dost olduğu Demet Akalın'la da arası bozulan Ciğerci, Akalın'ın yeni televizyon programı hakkındaki soruları "Ben televizyon izlemiyorum" diye yanıtladı.

Selin Ciğerci'den ilginç çıkış: Benim kocam var

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Marmaris, TV, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 08:00

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Selin Ciğerci'den ilginç çıkış: Benim kocam var - Son Dakika Magazin

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